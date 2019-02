Annuncio

Un altro appuntamento astrale punta un riflettore luccicante sulle relazioni a due, illuminando i segni dello Zodiaco e le loro questioni di cuore nella giornata di martedì. Il Sole è giunto nel domicilio dell'Acquario e si congiunge alla Luna e a Mercurio. L'astro solare, con i suoi raggi potenti e con il suo egocentrismo, brucia l'intelligenza e la sensibilità percettiva dei sentimenti. Se questo transito planetario per l'Acquario fa viaggiare il segno in un mondo tutto suo, cosa accadrà per gli altri protagonisti dello Zodiaco? Lo scopriremo con le previsioni astrali dedicate alla giornata di martedì, approfondendo i sentimenti con l'Oroscopo dell'amore di coppia.

Strategie amorose nelle previsioni astrali delle relazioni a due

Ariete: non impuntatevi sempre sulle vostre opinioni ma mettetevi in gioco, a volte il vostro partner potrebbe avere ragione e voi torto.

Sfruttate la vostra impulsività e il desiderio di agire per migliorare la relazione di coppia, passando all'azione e nuotando nell'oceano dei sentimenti.

Toro: attingete al vostro carisma che vi procura favori agli occhi del partner, moderando il vostro modo di fare autoritario. Tenete lontano la tristezza e occhio agli sbalzi d'umore che potrebbero provocare attriti nella relazione di coppia.

Gemelli: siete portati a vivere la vostra storia amorosa attingendo a un "materialismo" che vi stringe come in una morsa. Allargate maggiormente i vostri orizzonti amorosi, puntando sui sentimenti piuttosto che sui beni materiali.

Cancro: apparite molto fragili nella giornata, c'è qualcosa che ostacola il vostro cammino amoroso, bloccandovi le ali e vietandovi di volare con i sentimenti. Cercate di rimettervi in sesto, attingendo a tutto il coraggio e la forza di volontà, utili a combattere per difendere il vostro amore.

Un aiuto esterno vi procurerà favori.

Leone: siete molto aperti a sperimentare nuove esperienze, attingendo a colpi di fortuna inaspettati. Prendetevi un attimo di respiro dalla solita routine, sperimentando nuove aree di pensiero e basandovi sulla comprensione reciproca.

Vergine: investite nei nuovi progetti sentimentali, con impeto e capacità organizzativa, dedicando maggior tempo all'amore. Chi vive qualche attrito di coppia potrebbe riconciliarsi.

Due vite in parallelo nell'oroscopo amore di coppia di martedì

Bilancia: avrete delle cose da sistemare in amore, quindi adattatevi un po' a un transito planetario di Saturno e Venere non troppo comodo per voi amici della Bilancia. Se dovreste prendere delle decisioni importanti, rimandate perché il tempo non è proficuo.

Scorpione: qualcuno dal di fuori minaccia la vostra storia amorosa, quindi attenzione cari amici dello Scorpione, guardatevi da presunti attacchi di cattiveria. E' una sorta di sfida personale, dovete lottare e superare gli ostacoli per costruire ed erigere una relazione stabile con il partner.

Sagittario: state vivendo la vita con forte slancio vitale, vi sentite più leggeri in amore e liberi di vivere i sentimenti, senza nessun ostacolo. Ricercate sempre la verità, sotterrando le 'meschinerie' e basandovi su insegnamenti spirituali di crescita.

Capricorno: mancate di slanci emotivi e questo amore "razionalizzato" diventa sovente troppo freddo. Cercate di aprire il vostro cuore all'amore, lasciandovi andare e vivendo i sentimenti con maggiore impeto. Saturno nel vostro segno fa sentire i suoi effetti, rendendovi a volte tristi e dubbiosi. Cercate di fare maggiore chiarezza in voi stessi.

Acquario: vi sentite molto liberi nella giornata e avete voglia di ribaltare le situazioni, uscendo dai ruoli prestabiliti. Con questo sovraccarico planetario che vi ritrovate nel vostro domicilio, non siete nella posizione di prendere una decisione in amore, piuttosto acquisite informazioni per poi passare all'azione in seguito.

Pesci: siete molto misteriosi e attrarrete il vostro partner come una calamita. Approfittate delle opportunità che si manifestano sul vostro cammino amoroso, saranno in perfetta sintonia con i vostri desideri.