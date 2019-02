Annuncio

Il mese di febbraio è iniziato aprendo le danze ai transiti planetari, investendo negli influssi favorevoli per illuminare il cielo dei segni zodiacali. Come sarà l'andamento della fortuna e la passione delle relazioni a due? La risposta sta nell'Oroscopo dell'amore di coppia che scende a compromessi con i sentimenti, aiutando ciascun segno a trovare la felicità nel proprio rapporto amoroso. Analizziamo cosa accadrà nelle previsioni astrologiche dedicate alla giornata di domenica 3 febbraio.

Oroscopo, amore e sentimenti dei segni zodiacali

Ariete: il vostro magnetismo e la vostra carica energetica saranno due assi nella manica, tutti da sfruttare in ambito amoroso.

Esigete stimoli dal vostro partner, in fondo volete solo evadere dalla solita routine, apprezzando i piccoli gesti che stuzzicano le vostre sensazioni.

Toro: vietato oziare per voi amici del Toro, godrete di buoni pensieri che vi faranno vedere chiaramente ciò che desiderate: non vi resta che darvi da fare per migliorare ancor più la vostra relazione di coppia. Bando però ai desideri altalenanti e all'incostanza dei sentimenti.

Gemelli: le preoccupazioni appesantiscono un po' il vostro cielo, innescando delle incertezze che vi procurano comportamenti ambigui in amore. Se sorgeranno delle questioni irrisolte, è giunto il momento di vederci chiaro, approfondendo con sincerità i vostri sentimenti.

Cancro: siete nervosi e incostanti in amore, forse ciò è dovuto ad alcune noie e dissensi familiari che oscurano il vostro cielo.

Scacciate tutte queste sensazioni negative, sono solo ombre che non possono minacciare il vostro amore. Dovete solo fare un balzo in avanti e saltare l'ostacolo con coraggio ed energia.

Leone: non rinunciate all'amore e alla felicità di coppia, ascoltando una "vocina" bugiarda che acuisce la vostra superficialità. Lasciate libero spazio ai cambiamenti e all'innovazione, potrà essere faticoso all'inizio ma sicuramente raccoglierete i frutti a breve.

Vergine: i rapporti di coppia per voi amici della Vergine sono armoniosi. Venere e Giove dal Sagittario vi sostengono, spingendovi ad aprirvi ai sentimenti senza troppo sforzo. Puntate maggiormente sulla comprensione reciproca e sulla stima.

Previsioni astrali e amore in recupero dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: cercate di equilibrare i vostri rapporti amorosi burrascosi, lasciando più spazio e autonomia al partner. L'amore è un gioco a due che esige rispetto da ambo le parti, non potete tiranneggiare con il vostro assolutismo la persona che vi sta accanto.

Scorpione: sentite forte il bisogno di ottenere conferme dal partner, ciò sarà dovuto a una certa diffidenza che vivete nel presente e vi turba guardando al futuro. Attingete a tutto il vostro autocontrollo per scacciare questa sensazione, la fortuna è dalla vostra parte e potrete vivere armoniosamente la vostra storia amorosa.

Sagittario: il vostro savoir-faire stupirà notevolmente il partner, lasciandolo quasi in estasi. Venere nel vostro domicilio subisce l'influsso positivo di Mercurio, aprendo i vostri cuori alle relazioni armoniose e molto comunicative. Continuate così.

Capricorno: avete bisogno di attenzioni e di continue conferme da parte del partner, desiderosi di affetto come siete. La vostra "metà" apprezzerà di sicuro la vostra sincerità e la bontà dei vostri sentimenti, ricambiando con slancio.

Acquario: per voi sono in vista grandi cambiamenti amorosi e potrete vivere la coppia con maggiore armonia, puntando sul vostro fascino innato. Il Sole nel vostro segno farà luce nel vostro cuore, indicandovi la via da seguire per raggiungere la felicità.

Pesci: la vostra intuizione in amore ha qualcosa di mistico, quasi di trascendentale grazie all'influsso potente di Nettuno, in sintonia perfetta con il vostro segno. Attendete che il Sole entri nel vostro segno per prendere decisioni definitive utili alla coppia.