Il mese di febbraio porterà allo Scorpione novità davvero significative in campo sentimentale, in quanto proprio in coincidenza con San Valentino, la festa di tutti gli innamorati, potreste incontrare la persona che da tempo state cercando. Nei primi dieci-quindici giorni invece non ci saranno particolari novità per quanto riguarda l'amore.

Oroscopo di febbraio: ottime intuizioni

Grazie a Mercurio voi dello Scorpione sarete particolarmente intuitivi, potrete trovare soluzioni semplici a problemi complessi e vi sorprenderete voi stessi di come avevate alcune risposte a portata di mano senza rendervene conto.

Tutto questo andrà ad aumentare la vostra autostima. Grazie all'influenza del Sole a partire dal 20 apparirete particolarmente carismatici e sarete apprezzati da chi vi conosce, ma già dal 14 Marte vi renderà tenaci e combattivi, soprattutto quando si tratterà di difendere i vostri diritti.

Le questioni di principio vi sono state sempre a cuore e anche a febbraio sarà così.

Conflitti in ambito lavorativo

Sul luogo di lavoro potreste incontrare alcune difficoltà legate all'incompatibilità di carattere con alcuni colleghi coi quali da tempo non vi intendete più come in passato. Tuttavia da questi attriti potreste cogliere occasione per alcuni importanti chiarimenti, soprattutto con chi ha dimostrato di voler approfittare della vostra naturale disponibilità al sacrificio, visto che siete considerati da tutti dei grandi lavoratori. Non è un buon momento neanche per chi ha intenzione di aprire una nuova attività d'impresa, perché il forte nervosismo che avrete soprattutto nella prima parte di febbraio potrebbe portarvi a commettere errori con facilità.

Oroscopo per le donne dello Scorpione a febbraio: litigi in vista

Il mese sarà complicato in particolare per le donne di questo segno: potreste avere dei contrasti coi vostri figli o coi vostri genitori, che avranno alcune cose da rimproverarvi.

Questo malanimo nei vostri confronti vi ferirà profondamente e vi porterà a chiudervi in voi stesse per un breve periodo, ma nell'ultima settimana del mese riuscirete a chiarirvi e a superare le incomprensioni, anche se qualche "veleno" resterà con queste persone. Buona la salute generale delle donne Scorpione a febbraio, che per loro natura sono dotate di grande forza fisica e disponibilità alla fatica e sono molto apprezzate dal partner anche per queste caratteristiche.