L'Oroscopo si tinge di rosso per la festa di San Valentino, diffondendo previsioni astrologiche fortunate per ciascun segno zodiacale. Approfondiamo le premonizioni stellari insieme, dedicando a ciascun protagonista dello Zodiaco una frase d'amore.

I segni zodiacali e l'amore nelle previsioni astrologiche di San Valentino

Ariete: siete alla ricerca di forti emozioni, di sentimenti che coinvolgano cuore e mente. State vivendo una bella storia d'amore e nessuno potrà calpestare ciò che avete fatto crescere in modo rigoglioso. State raccogliendo proprio ora i frutti di un amore vero. La frase: "L'amore è quando non riesci a dormire perché la realtà è migliore dei tuoi sogni". (Dr Seuss)

Toro: investite le vostre energie per intraprendere un cammino amoroso che soddisfi in pieno sia voi che il partner, dandovi un sostegno reciproco.

Frase del giorno: "Credo nelle sensazioni a pelle, nel colpo di fulmine, nell'istinto. Credo in tutto quello che il mio corpo sceglie prima della mia testa". (misSchianto, twitter)

Gemelli: molto intuitivi grazie all'entrata della Luna nel vostro cielo, sarete romantici nei confronti del partner. L'astro lunare vi fa brillare di luce propria e vi rende sognatori ma anche curiosi e ricettivi. Una bella frase d'amore: "Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come una pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io come la terra, ti ricevo e ti accolgo". (Frida Kahlo)

Cancro: non lasciatevi confondere da un "déjà-vu" provocato dai nodi lunari nel vostro segno, che vi fa rivivere sensazioni passate, ma vivete la vostra splendida storia amorosa nel presente.

Frase per San Valentino: "Lascia che ti dica quanto ti voglio bene, come hai arricchito la mia vita. Tu non puoi misurare ciò che significhi. Significa la sorgente in un deserto, l'albero fiorito in un terreno selvaggio. A te solo debbo che il mio cuore non sia inaridito, che sia rimasto in me un punto accessibile alla grazia". (Hermann Hesse)

Leone: dedicatevi a qualcosa di speciale che vi diverte, magari conservando un po' di energia e sacrificando solo per oggi la sfera professionale. Una bel pensiero da dedicare: "L'amore non bisogna esplorarlo e nemmeno esigerlo. L'amore deve avere la forza di attingere la certezza in se stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà". (Hermann Hesse)

Vergine: il vostro animo è mutevole, forse per colpa di una Luna che forma una quadratura con il vostro segno.

Non siate pignoli nella giornata di San Valentino, ma dedicate maggiori attenzioni al vostro partner, scacciando via l'eccessiva superficialità. Frase: "L'amore è una tela fornita dalla natura e abbellita dall'immaginazione". (Voltaire)

L'oroscopo e le sensazioni amorose di giovedì

Bilancia: l'amore è in ripresa per voi amici della Bilancia, metterete le sensazioni al primo piano vivendole con impulsività. Adesso avete ben chiaro in mente il vostro cammino amoroso, dovrete solo intraprendere la strada giusta. La frase per i nati Bilancia: "Tu sei tutto quello che ho sempre cercato, prima ancora che sapessi cosa stavo cercando". (Emma Chase)

Scorpione: il vostro partner conterà su di voi per risolvere una questione economica o pratica, sarete voi a trovare la soluzione giusta, attingendo a quella intuizione e chiarezza inconfutabile per voi Scorpioni. Un dolce pensiero: "L'amore è un bellissimo fiore, ma bisogna avere il coraggio di coglierlo sull'orlo del precipizio". (Stendhal)

Sagittario: indecisi e insicuri per via della Luna in opposizione, potreste lasciarvi prendere da molteplici interessi che penalizzano la sfera sentimentale.

Non siate malinconici, con la festa degli innamorati in arrivo. Frase d'amore per i nativi: "Fare il viaggio e non innamorarsi profondamente equivale a non vivere. Ma devi tentare, perché se non hai mai tentato, non hai mia vissuto". (Bill Parrish)

Capricorno: proteggete il vostro amore da attacchi di cattiveria e arginate le persone che non meritano le vostre attenzioni. Una delle frasi da dedicare: "Ti amo col respiro, i sorrisi, le lacrime dell'intera mia vita. E se Dio vuole, ancor meglio ti amerò dopo la morte". (Elizabeth Barrett Browning)

Acquario: analizzando i vostri pensieri con l'intelletto ma anche con il cuore, desiderate un amore appassionato che vi soddisfi pienamente. Voi che siete in coppia lo vivrete intensamente. Pensiero del giorno: "Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano". (Paulo Coelho)

Pesci: non fate "dietro front" nei confronti dei sentimenti ma attingete a quella forza quasi sovrannaturale che sale dalla vostra sfera privata, quasi intima.

Riuscirete così a evitare uno sbaglio e ne uscirete vincitori. Frase d'amore: "Non dimenticate mai che la forza più potente sulla terra è l'amore". (Nelson Rockefeller)