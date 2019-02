Annuncio

Annuncio

Arriva l'Oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo 2019. Molti segni riceveranno delle liete notizie sul piano lavorativo e sentimentale. Qualcuno riceverà delle entrate sostanziose, altri progetteranno un viaggio. Vediamo subito cosa aspettarsi nei prossimi giorni della settimana attraverso le previsioni degli astri.

Oroscopo della settimana dal 25 febbraio al 3 marzo: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ariete: nel lavoro non amate essere contraddetti, avete bisogno di libertà: è meglio iniziare ad essere autonomi, in breve tempo avrete successo. In amore avete lo spirito di conquista ma dovete essere più passionali e fedeli.

Toro: nel lavoro avete bisogno di concentrazione.

Annuncio

Possedete molto talento sia nel commercio che nella carriera di amministratore. In amore cercate di costruire un legame solido. Siate attaccati alla casa e create un rifugio.

Gemelli: cercate sempre nuove emozioni, il lavoro non vi basta mai. Pensate di realizzare una cosa e ne pensate altre mille. La riflessione vi aiuterà a non commettere errori. Il vostro rapporto è un po' stanco e vorreste nuove avventure o nuovi flirt. Valutate bene perché un proverbio dice 'Chi cambia la via vecchia per quella nuova...'.

Cancro: avrete nuove proposte di lavoro consigliate da un caro amico. Buone opportunità ma attenti ai colleghi competitivi e gelosi. L'oroscopo settimanale vede ottime entrate e vi invita a pensare seriamente a mettere su casa.

Annuncio

Leone: ottimo il lavoro ma pensate anche allo svago. Un bel viaggio vi favorirà anche nello studio. Siate sinceri con il partner e programmate dei weekend sulla neve. Una cenetta vicino al camino sarà 'da fiaba' e sicuramente vi farà fare colpo.

Vergine: nel lavoro amate essere precisi e ben organizzati, attenzione agli amici e ai colleghi, potrebbero nascondere delle insidie. In amore siete solidi, amate la famiglia e non volete farla soffrire.

Previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia: dovete avere più aspirazioni nel campo lavorativo anche perché sarete appoggiati da una persona che simpatizza molto per voi. Avete delle mani d'oro, farete grandi cose spendendo quasi niente.

Annuncio

Coltivate una storia romantica e dolce. Fatevi coraggio, affrontate la realtà: il mondo vi aspetta.

Scorpione: nella sfera lavorativa è inutile perdere tempo prezioso. È opportuno consigliarsi con una persona cara. Coltivate l'amore o quell'amicizia cara, potrà darvi amore e sostenervi nei momenti critici.

Sagittario: dedicatevi ai lavori intellettuali, affari o studi. I viaggi vi daranno nuova carica e creatività. In amore dovete pazientare, regalate al partner momenti di relax e un viaggio., ne trarrete vantaggio.

Capricorno: a tutti capita di sbagliare nel lavoro, non fatevene una colpa, reagite e rimettetevi subito in gioco, tutto si sistemerà e avrete grosse soddisfazioni. In amore avete un partner che vi adora e vi sostiene, fategli capire che per voi è importante.

Acquario: dovete credere in voi stessi e troverete il lavoro in cui aspirate. Credete nelle vostre e sfruttatele, tutto è possibile, basta volerlo. In amore l'oroscopo della settimana vi invita a essere prudenti. Corteggiate con il cuore e sicuramente la persona che vi interessa cadrà ai vostri piedi.

Pesci: nel lavoro siete creativi e date il meglio di voi. Cercate di non sentirvi prigionieri del sistema per competere o per sbarcare il lunario. In amore siate romantici, aspettate il partner giusto e che vi esalta. Prendete la vita come viene, sarete soddisfatti e orgogliosi di voi. Vi sentirete speciali.