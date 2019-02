Annuncio

Annuncio

La seconda settimana di febbraio preannuncia novità in amore per il Capricorno e ottime notizie per Pesci. Ma scopriamo le previsioni degli astri della settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 febbraio per tutti i dodici segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: lunedì 11 potrebbe esserci qualche inconveniente: qualcosa sul lavoro potrebbe non andare per come vorreste, ma non è il caso di allarmarsi troppo. La situazione potrebbe poi migliorare nei giorni successivi, regalando belle sorprese e incontri molto interessanti.

Nel fine settimana arriveranno nuove emozioni.

Toro: in ambito sentimentale avete sofferto un pò, ma finalmente le vostre pene d'amore potrebbero finire. Sul lavoro potrebbe continuare ad essere un periodo molto pesante e carico di impegni.

Advertisement

Cercate comunque di ritagliarvi qualche spazio per un po' di relax.

Gemelli: Venere sarà favorevole fino a sabato, ma poi potrebbe nascere qualche litigio o incomprensione nelle relazioni. Dovrete sfruttare l'inizio della settimana per risolvere questioni burocratiche e qualche conto rimasto in sospeso sul lavoro.

Cancro: la settimana inizierà in maniera molto positiva: tra martedì e mercoledì potrebbe arrivare una lieta novella inaspettata. Se la vostra situazione sentimentale non vi soddisfa, parlatene con il partner e decidete se è il caso di andare avanti o invece porre fine alla relazione.

Leone: lunedì e martedì saranno delle giornate un po' impegnative, ma a partire da mercoledì 13 febbraio potrebbe iniziare una lenta ripresa. Se qualcosa suol lavoro non va bene, cercate di non allarmarvi troppo.

Advertisement

I migliori video del giorno

State ben attenti alle amicizie: alcune potrebbero rivelarsi totalmente false.

Vergine: a metà settimana Venere entrerà in opposizione nel vostro segno. Nella vita di coppia potrebbero dunque nascere diverse tensioni. Cercate di essere aperti alla discussione senza impuntarvi sulle vostre ragioni.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la settimana sarà in generale molto serena e tranquilla. Sia sul lavoro che in amore tutto sembra procedere per il meglio. Il partner potrebbe essere per voi il punto principale d'appoggio, mentre per chi è single potrebbe arrivare un nuovo interessante incontro. Lunedì avrete una bella Luna e potreste ricevere buone notizie.

Scorpione: Venere sarà sfavorevole nel segno già dall'inizio della settimana e dunque potreste avere qualche discussione in più sia in famiglia che nella relazione. Qualche difficoltà potrebbe insorgere sul lavoro, ma il tutto potrebbe essere risolto tra giovedì 14 e venerdì 15 febbraio.

Sagittario: dovrete sfruttare al massimo la positività di Venere ad inizio settimana, perchè sabato e domenica qualcosa potrebbe poi non andare per il verso giusto.

Nuovi interessanti incontri e opportunità potrebbero presto presentarsi. Giovedì e venerdì saranno invece le giornate più fortunate.

Capricorno: l'amore tornerà ad essere positivo e sereno dopo le discussioni della precedente settimana. Tutti i dubbi che avevate sembrano essere ormai un ricordo passato. Ci saranno solo alcuni momenti molto difficili da dimenticare.

Acquario: i nati sotto il segno dell'Acquario vivranno una settimana di passione. Il legame con il partner sarà più forte che mai. Tutto sembra andare per il meglio anche sul lavoro, dove si presenteranno nuove opportunità da cogliere al volo.

Pesci: Venere sarà nel segno da mercoledì e in amore potrebbe finalmente arrivare una svolta. Sul lavoro potrebbe capitare qualche inconveniente, specialmente nella giornata di venerdì. Non scaldatevi troppo: alcune situazioni potrebbero risolversi in un battito di ciglia.