Annuncio

Annuncio

In questo lunedì 11 febbraio troviamo Venere, Plutone e Saturno in Capricorno. La Luna in Toro e Giove in Sagittario. Marte e Urano in Ariete. Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella prima casa. Di seguito troverete le previsioni per i 12 segni.

Toro innamorato

Ariete: qualche incomprensione amorosa potrebbe nascere per i nativi che hanno una relazione stabile. Nulla che non possano risolvere già entro le ore serali.

Toro: lunedì da dedicare all'amore.

L'amato bene balzerà al primo posto dei pensieri e delle azioni dei nativi che coccoleranno il partner organizzando una piacevole e romantica cena serale. Salterete un turno lavorativo.

Advertisement

Gemelli: spensierati in mattinata. Gli influssi migliori saranno nelle ore mattutine quando i nativi trascorreranno le ore in tranquillità. Qualche attrito lavorativo sarà possibile registrarlo nel pomeriggio.

Cancro: sconclusionati. I nati del segno saranno in preda alla confusione questo lunedì perché Saturno vorrà metterli alla prova sul lavoro creandogli una situazione complicata. Se manterranno la calma ne usciranno indenni.

Vergine ostinato

Leone: la Luna in Toro unita al Sole 'acquariano' non ci andrà leggera coi nativi. Potrebbero accusare qualche malumore amoroso che risolveranno con un semplice confronto assieme al partner.

Vergine: determinati ma inconcludenti. Saranno ostinati verso le incombenze lavorative in essere mettendosi di buona lena a sistemarle ma, purtroppo, non andrà tutto come avevano progettato.

Advertisement

I migliori video del giorno

Amore latitante.

Bilancia: svogliati e mondani. Poca voglia di fare assalirà i nati del segno già dal primo mattino che, anzichè dedicarsi al lavoro, preferiranno uscire a divertirsi con gli amici più cari.

Scorpione: imbronciati e taciturni. Influssi odierni che tenderanno i nativi al mutismo verso le persone che li circondano. Sarà bene dedicarsi alle questioni lavorative perché potrebbero ricevere soddisfazioni in tale ambito.

Capricorno top

Sagittario: meglio il lavoro che l'amore. Mentre il partner ed i figli reclameranno l'attenzione dei nativi, loro preferiranno immergersi completamente nei progetti lavorativi in essere. Lavoratori autonomi con una marcia in più.

Capricorno: il segno migliore del giorno. Le posizioni planetarie odierne favoriranno i nati Capricorno nelle faccende amorose rendendoli romantici e galanti più del solito con la soddisfazione dell'amato.

Acquario: una gran confusione. In mattinata regnerà una grande confusione nella testa dei nativi che andrà alleggerendosi nel corso del giorno. Lavoro questo sconosciuto.

Pesci: apatici e con poche energie. Gli influssi di questo lunedì non favoriranno la fluidità di idee dei nativi rendendoli apatici. Le poche energie di cui beneficeranno faranno prediligere il relax al lavoro.