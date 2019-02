Annuncio

Una nuova settimana di febbraio sta per iniziare e gli astri prevedono importanti novità per alcuni segni come Cancro e Vergine. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per martedì 12 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: martedì 12 febbraio sarà una giornata molto importante, ricca di cose da fare. Sul lavoro qualcosa si sta smuovendo in maniera positiva, mentre l'amore sembra andare a gonfie vele. Chi non ha una relazione, potrebbe fare nuovi incontri.

Toro: il mese non è iniziato al top, ma ora la situazione sembra essere migliorata. Ci sono state alcune difficoltà sia fisiche che lavorative e adesso siete in una fase di recupero, anche se la strada per la ripresa è ancora lunga. Siete un po' agitati e dovrete cercare di mantenere la calma il più possibile

Gemelli: avete sempre grandi idee e questo è il periodo più opportuno per sfruttare al massimo le vostre risorse.

Fate tesoro delle vostre intuizioni, che potrebbero aiutarvi a tirarvi fuori da situazioni complicate. Martedì 12 potrebbe essere una giornata importante dal punto di vista lavorativo.

Cancro: periodo top per intraprendere nuove relazioni, sia di amicizia che d'amore. Nonostante la bella prospettiva che vi si pone davanti, ogni tanto potreste perdere le staffe se qualcuno vi va contro. Alcuni di voi stanno aspettando un cambiamento nella propria vita che però tarda ad arrivare.

Leone: la giornata partirà in maniera un po' faticosa. Potreste non trovare spazi per trascorrere del tempo con la persona amata o aver avuto una qualche discussione con quest'ultima. Siete un po' stanchi perciò cercate di non affaticarvi troppo sul lavoro.

Vergine: quella di martedì 12 febbraio sarà una giornata molto fertile e anche il resto della settimana sarà proficuo dal punto di vista lavorativo. Siete delle persone che tengono molto alle soddisfazioni materiali e vi sentite appagati quando raggiungete un successo economico.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: le stelle sono al top per i nati sotto il vostro segno per cui è importante che cerchiate di sfruttare la giornata di martedì 12 febbraio e in generale la settimana. In questo periodo siete alla ricerca di relazioni stabili, che abbiano un futuro. Vorreste apparire sempre perfetti davanti agli altri, ma tante volte questo non è possibile.

Scorpione: se avete da proporre qualcosa di importante sul lavoro, fatelo.

Cogliete ogni singola opportunità che vi si presenta davanti perchè potrebbe non ritornare più. Potreste portare avanti dei progetti importanti con il partner.

Sagittario: potreste ricevere qualche piccola delusione inaspettata. Se avete qualcosa da chiarire con il partner fatelo subito, perchè quando siete amareggiati dai comportamenti altrui tendete a cambiare strada e a guardarvi intorno. Cercate comunque di essere comprensivi e capire le vostre colpe.

Capricorno: state cercando di mettere a posto alcune situazioni. Avete grandi progetti da portare avanti, ma siete parecchio nervosi. Dovrete forse prendere una decisione molto importante che influirà sul vostro futuro.

Acquario: siete in una fase di cambiamento. Alcuni vogliono mettervi in discussione in nuovi campi lavorativi. Chi ha rapporti con voi dovrà state attento alle parole che usa perchè anche una piccola cosa potrebbe causare disagio.

Pesci: alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale desiderano viversi più appieno la famiglia ed il partner. Avete deciso di prendere una pausa e di dedicare la giornata del 12 febbraio al completo relax.