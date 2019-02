Annuncio

Una nuova settimana di febbraio sta per avere inizio e gli astri prevedono nuove strategie lavorative per Gemelli e novità per Sagittario. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni per lunedì 11 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: l'inizio settimana sarà piuttosto agitato e nervoso. Non siete delle persone pazienti e questo vi ha creato parecchio nervosismo. Cercate sempre di dare il massimo, ma quando non ottenete risultati vi perdete d'animo. Nelle prossime settimane i pianeti saranno favorevoli per voi.

Toro: lunedì 11 febbraio inizierà prevalentemente bene. Le relazioni sociali saranno promettenti, anche se alcuni di voi potrebbero essersi persi in ricordi passati.

Gemelli: coloro che da poco hanno chiuso un'attività lavorativa o hanno cambiato settore, potrebbero trovarsi ancora in difficoltà e fare fatica ad ambientarsi.

Cercate di lasciarvi andare e pensare più ai sentimenti: dimenticate le difficoltà e guardate al futuro con molto ottimismo.

Cancro: a livello lavorativo state vivendo una fase un pò complicata che vi porterà a trascurare la famiglia e ad essere più irascibili. Cercate di curare la vostra salute e di vivere alla giornata. Molte volte tendete far apparire le situazioni più complicate di quanto in realtà sono.

Leone: l'inizio settimana potrebbe essere un pò pesante: qualcuno vi ostacola e non avete ben capito chi sia. Tenete gli occhi aperti ed evitate di lasciarvi andare a troppe confidenze personali. Perseguite i vostri obbietti senza lasciarvi distrarre dagli eventi esterni.

Vergine: avete molta voglia di fare e il vostro carattere potrebbe farvi realizzare un progetto molto importante. A livello sentimentale vi sentite al massimo: la sintonia con il vostro partner sembra essere al top.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: lunedì 11 febbraio inizierà in maniera alquanto ambigua: alcuni si chiedono se veramente gli obbiettivi che stanno perseguendo da tempo sono importanti per la propria vita o se la strada intrapresa sia completamente sbagliata. Sentite dentro di voi il desiderio di stravolgere un pò le cose, anche a livello sentimentale.

Scorpione: alcuni di voi potrebbero liberarsi di un peso che da tempo non vi fa stare tranquilli. Avete cambiato prospettiva di vedere le cose e questo influirà positivamente anche su chi sta al vostro fianco nella vita di tutti i giorni. Anche a livello economico potrebbe presentarsi una grande fortuna.

Sagittario: amate il cambiamento, non siete per nulla delle persone monotone o che amano cullarsi nella propria quotidianità.

State pensando a diversi progetti, anche a livello sentimentale. Potreste programmare una vacanza insieme al partner.

Capricorno: mettetevi in gioco durante questa settimana perchè le occasioni non mancheranno. Lunedì 11 febbraio cercate di dare il massimo a livello lavorativo: potreste essere ben ricompensati. In amore non manca la passione, mentre chi è single potrebbe aver intrapreso nuove frequentazioni.

Acquario: alcuni di voi potrebbero non essere più felici nella vita di coppia ed iniziare ad interessanti ad altre persone. Fate molta attenzione però, i comportamenti sbagliati potrebbero avere gravi conseguenze sulla relazione. Sul lavoro potreste rivere una promozioni.

Pesci: finalmente arriverà la fine a tutte le vostre tensioni. L'ultimo mese è stato contrassegnato da diversi grattacapi ed inconvenienti, ma adesso la situazione sembra essere ritornata calma. Se dovete esporvi per un qualche motivo, approfittatene adesso.