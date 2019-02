Annuncio

Nel fine settimana del 16 e 17 febbraio troviamo Plutone, Saturno e Venere in Capricorno. Mercurio e Nettuno saranno invece in Pesci. Nodo Lunare e la Luna nel segno del Cancro. Sole in Acquario e Giove in Sagittario. Urano infine, sarà retrogrado in Ariete. La particolare situazione andrà a totale beneficio dei nati sotto il segno dello Scorpione.

Ariete corrucciato

Ariete: influssi astrali che renderanno i nativi imbronciati e con l'umore sotto i tacchi.

Piccolo spiraglio di luce domenica sera, quando tornerà il sereno anche nelle relazioni amorose. Lavoro non al top.

Toro: posizioni planetarie che spingeranno i nati del segno a concentrarsi sul lavoro per l'intera giornata di sabato sino a domenica mattina.

Dall'ora di pranzo del 17 sarà bene dedicarsi appieno al proprio partner.

Gemelli: confusione ed apatia. Il fine settimana sarà improntato sulla poca voglia di fare, sia che si tratti di famiglia sia che si parli di incombenze lavorative da ultimare.

Cancro: la Luna sarà nel loro segno per tutto il week-end ma, dati i restanti influssi astrali, servirà ben poco a mitigare gli ostacoli lavorativi già presenti nel loro cammino in questo periodo. Sarà bene dedicarsi all'amore dalle prime ore di domenica.

Leone al top

Leone: le questioni lavorative saranno sotto i riflettori dal pomeriggio del 16. Saranno favoriti i lavoratori autonomi che spiccheranno per inventiva e creatività. Meno favorevoli le faccende sentimentali nel week-end.

Vergine: giornate no. Le posizioni planetarie saranno avare di favori verso i nativi che, nonostante tutto, si getteranno a capofitto nell'adempiere le questioni lavorative traendone ben poche soddisfazioni.

Bilancia: malinconia domenicale. Sabato sarà una giornata tranquilla e, con ogni probabilità mondana nelle ore serali. Dalle prime ore della domenica, però, gli influssi diverranno meno generosi coi nativi. Amore burrascoso.

Scorpione: l'amore scivolerà sui binari della passione già dalle prime ore di giorno 16. Saranno favoriti per i nati Scorpione i viaggi romantici e gli acquisti per la casa. Lavoro non particolarmente proficuo.

Pesci isolato

Sagittario: determinati ma sconsolati. I nati del segno saranno incentrati sulle incombenze lavorative in essere da portare a termine. La nota stonata, che probabilmente desterà qualche preoccupazione, riguarderà le relazioni amorose con qualche gelosia riscontrabile nella giornata di sabato.

Capricorno: oziosi all'inverosimile. Le posizioni planetarie metteranno in risalto un aspetto quasi sconosciuto ai nativi, cioè l'apatia. Per dei tipi stacanovisti come loro avere voglia di completo relax suonerà strano alle persone vicine ma, i nati del segno, ne avranno un gran bisogno.

Acquario: i riflettori del fine settimana saranno puntati sulle relazioni amorose, in coppia o clandestine. Con ogni probabilità domenica sarà un giorno romantico, a tratti passionale.

Pesci: l'amore e gli amici richiameranno la loro attenzione sia sabato che domenica ma i nati del segno preferiranno restare in disparte ancora una volta. Gli astri non saranno molto favorevoli, è vero, ma dovrebbero metterci anche del loro per provare a risalire la china.