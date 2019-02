Annuncio

L'Oroscopo del giorno 5 febbraio 2019 vedrà ancora la Luna sostare nel campo dell'Acquario per l'intero giorno di martedì. Prezioso sarà l'aiuto della "musa dei poeti", messo al servizio degli amici Scorpione e Capricorno, come anticipato nel titolo fortunatissimi in amore. Intanto ricordiamo che ad essere messi sotto analisi da parte dell'Astrologia, quest'oggi i soli sei segni rientranti nella sestina compresa dalla Bilancia fino a Pesci. Pronti a farvi un'idea di come andrà il prossimo martedì? La posta in gioco come al solito, anche quest'oggi, i settori della vita quotidiana riguardanti l'amore e il lavoro.

Intanto, si preannuncia poco performante il periodo, secondo quanto messo in chiaro dalle previsioni di martedì 5 febbraio, per i nati in Bilancia: il puntiglioso segno di Aria avrà Nettuno e Marte contrari al segno, in media speculari negativi al 60%.

Andiamo pure ai dettagli e, nella parte subito a seguire, scoprire la classifica stelline completa.

Classifica stelline 5 febbraio

Questo martedì ha già ricevuto il lasciapassare da parte dell'Astrologia, quindi è disponibile per essere analizzato in questo contesto. Curiosi di mettere le mani sul pensiero delle stelle? Bene, andiamo pure per gradi: in evidenza nella scaletta con le stelle riguardanti gli ultimi sei segni, i già anticipati Scorpione e Capricorno. La nuova classifica stelline interessante il giorno 5, intanto, vede altri due segni abbastanza positivi che andremo subito a scoprire nella tabella posta di seguito. Ecco il resoconto giornaliero segno per segno:

★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Sagittario, Acquario, Pesci;

★★: Bilancia.

Previsioni di martedì su amore e lavoro

Bilancia - Il prossimo martedì inizierà abbastanza male per voi "bilancini".

In amore, tensioni e frecciatine non risolveranno i problemi, dunque meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul dialogo. Single, siete così malinconici in questo periodo, forse perché vi state facendo troppe domande ripensando a quello che avete sfiorato e ma mai raggiunto. Perché non provate a voltare pagina? Non è mai troppo tardi e le sorprese piacevoli della vita sono spesso dietro l'angolo ad aspettarvi. Le previsioni del giorno, esortano ad avere fiducia. Nel lavoro, giornata decisamente no: verranno accumulati ritardi e contrarietà a cui si aggiungeranno imprevisti difficilmente gestibili. Avrete se i nervi saranno a fior di pelle non dovete gettare la spugna, ok? Cercate solamente di sbrigare i vostri impegni con rapidità.

Scorpione - Partirà e terminerà certamente con una bella marcia in più questo vostro martedì d'inizio settimana. In amore, in questo periodo il rapporto con il partner sarà contrassegnato da molta dolcezza e tranquillità. Diciamo pure che il sostegno che la persona amata vi offrirà sarà incondizionato e questo renderà migliori le vostre giornate.

Single, continuate ad essere ottimisti, presto ci saranno novità e potrete contare di incontrare potenziali partner con i quali raggiungere una perfetta intesa! Nel lavoro, con un costante impegno potrete condurre in porto dei progetti molto importanti ed i risultati saranno superiori alle aspettative.

Sagittario - In arrivo un martedì 5 febbraio buono ma con riserva. Diciamo che la giornata d'inizio settimana non toglierà ma nemmeno favorirà troppo le circostanze relative alla routine quotidiana. In amore dunque, sarà un'ottimo momento per concedervi uno svago extra che possa rimettervi in pace con il mondo. Dopo un periodo intenso di stress e incomprensioni un buon passatempo è la cosa migliore da fare. Approfittatene magari anche per cambiare qualcosina al vostro rapporto, senza tuttavia esagerare! Single, la solitudine può anche essere una scelta pratica, ma nella maggior parte dei casi è soltanto un modo per riflettere e non mettersi in gioco. Nel lavoro, la vostra mente opererà a tutta velocità e potreste avere idee vincenti e soluzioni che potrebbero cambiarvi la vita.

Capricorno - Giornata più che ottima, valutata nelle predizioni di martedì come rilassante e degna di essere goduta appieno. In amore, sarà un giorno pieno di sorprese, i pianeti saranno favorevoli e illumineranno di dolcezza la vostra vita! Ricomincerete a sognare e a fare progetti con rinnovato vigore insieme a lui/lei. Single, avrete un’insolita quantità di fortuna ed il vostro magnetismo sarà devastante, anche perché un incontro potrebbe ribaltare tutto. Nel lavoro, il settore dei progetti sarà illuminato e questa sarà sicuramente la giornata ideale per fare nuovi incontri o avviare qualche progetto che tenete nascosto in un cassetto.

Acquario - Una giornata discreta su molti fronti, anche se alla lunga potrebbero verificarsi attimi si smarrimento. In campo sentimentale, la vostra creatività sarà decisamente in aumento: approfittatene per ottenere il meglio dal vostro rapporto o per scuotere il vostro solito modo di fare. Single, saprete trovare le parole giuste per raggiungere i vostri obiettivi e sarà un buon momento per affascinare gli altri o per rafforzare i legami appena iniziati. Nel lavoro invece, giornata abbastanza positiva, purché manteniate sempre un attento controllo sulle uscite e, di conseguenza agiate con diffidenza verso promesse di guadagno facile.

Pesci - Questo inizio settimana per noi "pesciolini" partirà bene. Secondo l'oroscopo del giorno 5 febbraio, riguardo l'amore, potrete dedicarvi alle cose che vi piacciono condividendo passioni e interessi con la persona amata. Si profila per voi senz'altro una giornata molto serena e tranquilla! Se single invece, la serata promette senz'altro svaghi e divertimenti vari. Diciamo pure che una fresca ventata di pensieri nuovi solleverà lo spirito e vi metterà in contatto con persone stimolanti che condividono i vostri stessi ideali. Nel lavoro, per finire, assimilerete bene i concetti e saprete cogliere il senso dei problemi. Contando su una chiarezza espositiva e su una parlantina spigliata, certamente scoprirete di essere apprezzati sia voi che i vostri consigli.