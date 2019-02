Annuncio

I transiti planetari si impegnano nella giornata di lunedì 4 febbraio a elargire entusiasmo e buona sorte, puntando sulla felicità e i sentimenti vissuti in modo emotivo e sensibile. L'Oroscopo della fortuna, pur baciando l'Ariete, l'Acquario e il Sagittario, tuttavia predice che alcuni segni zodiacali come i Gemelli, la Vergine e i Pesci risultino alquanto stressati. I pianeti spesso giocano con il nostro destino, sfidandoci e invitandoci con le previsioni astrologiche fortunate a cambiare qualcosina che non va.

Le previsioni astrologiche fortunate, le emozioni e gli obiettivi di lunedì

Ariete: approfittate di questo periodo fortunato sia per il lavoro che per l'amore, Giove vi benedice dalla casa astrologica nona.

La Luna manda i suoi influssi vitali nel vostro domicilio, ascoltateli, sta cercando di farvi capire che non potete ottenere tutto e subito. Dovete attendere gli eventi e agire di conseguenza.

Toro: attendete l'arrivo di Marte nel vostro domicilio per il 15 febbraio, riceverete uno "scossone" che trasformerà molte attività. Già nella sfera sentimentale sono previsti dei cambiamenti: avete analizzato i sentimenti che provate e adesso che Venere è in Capricorno, potrete migliorare i rapporti sentimentali, puntando sull'armonia.

Gemelli: le spese eccessive potrebbero rendervi nervosi, intaccando la sfera lavorativa e quella sentimentale. Analizzate in modo approfondito un progetto che avete conservato nel cassetto dei desideri, cercando di capire se è attuabile e quale cambiamento potrebbe innescare nel lavoro.

Cancro: non siate superficiali in amore e non tralasciate i piccoli dettagli che potrebbero essere preziosi per la vostra sfera sentimentale. Siete troppo sfiduciati nei confronti dell'amore e questo stato d'animo si ripercuote anche nel lavoro. Una persona fidata potrebbe parlare bene di voi e questo aiuto potrebbe farvi aggirare alcuni ostacoli nel lavoro.

Leone: state attraversando un periodo importante nella sfera affettiva, adesso è giunto il momento di prendere decisioni definitive, intraprese con razionalità. Nel lavoro, selezionate le persone che contano veramente e fate molta attenzione a non fidarvi di un'amicizia che all'apparenza sembra sincera ma potrebbe deludervi.

Vergine: rallentate un po' il ritmo, cari amici della Vergine, apparite troppo stressati nella giornata, forse siete sotto pressione da una situazione lavorativa alquanto pesante. La razionalità in voi fa a pugni con la sensibilità, innescando un meccanismo confuso che non vi fa percepire bene i vostri desideri.

Fate chiarezza in voi stessi.

Sfumature stellari e oroscopo di lunedì dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete molto aperti al divertimento nella giornata ma avete dei sospetti sulla persona amata. I vostri stimoli sentimentali sono risvegliati da Marte e Venere in trigono: beneficiate di questo sestile scoppiettante per l'amore, dove le sicurezze saranno confermate. Alti e bassi sul lavoro.

Scorpione: la casa, la famiglia richiedono una cura speciale da parte vostra e voi attingerete energia vitale proprio da queste sfere. In amore capterete le più sottili sfumature, nulla vi sfuggirà anche in ambito lavorativo.

Sagittario: caricate le vostre aspettative dell'influsso benefico di Giove, riuscirete a ottenere successo sia in amore che nel lavoro. E' un periodo di risveglio, quindi ripartite alla grande.

Capricorno: è previsto il successo per voi amici del Capricorno, soprattutto in ambito professionale. Per il vostro avanzamento di carriera, puntate su appoggi femminili che vi spianeranno la strada. Ottimo l'amore con Venere nel vostro domicilio.

Acquario: attingete all'originalità delle vostre idee per risolvere con successo una questione lavorativa. La Luna nel vostro segno vi spinge a reagire con vivacità intellettuale, potenziando l'intuito. Anche l'amore sarà vincente, in particolar modo se ascolterete i consigli di un'amicizia femminile.

Pesci: una questione lavorativa vi attanaglia, rendendovi eccessivamente tesi nella giornata di oggi. Riorganizzate le idee, gli obiettivi, i sentimenti e tutto andrà per il meglio.