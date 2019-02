Annuncio

Una nuova settimana inizierà a breve e l'Oroscopo di lunedì 18 febbraio prevede una giornata di recupero per Gemelli e Scorpione. Scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: quella del 18 febbraio sarà una giornata molto movimentata. In ambito lavorativo sorgeranno delle complicazioni che vi costringeranno a prendere delle decisioni e di conseguenza a rinunciare a qualcosa. Vi state impegnando molto e sperate di essere ben ricompensati.

Toro: potrebbero susseguirsi delle difficoltà, ma è importante che non vi lasciate scoraggiare. Avete bisogno di punti di riferimento e di persone che rappresentino un porto sicuro per voi. Quando questo riferimento viene meno, vi sentite un po' spaesati e potreste decidere di fare delle scelte insolite per voi.

Gemelli: cercate di fare le cose con molta calma e con parsimonia. Non siate avventati nel prendere decisioni frettolose di cui potreste pentirvi. Siete molto energici e vitali, ma per il momento è consigliabile evitare di prendere posizioni scomode.

Cancro: siete molto concentrati sul lavoro, ma dovreste cercare di dedicarvi anche al lato sentimentale della vostra vita. Molte persone cercano di dimostrarvi tutto il loro affetto, ma alcuni dubbi non vi permettono di ricambiare. Molto probabilmente deciderete di eliminare dalla vostra vita tutte quelle persone che considerate false.

Leone: di recente avete ottenuto un piccolo successo, ma adesso vi state impegnando per cercare di ottenere di più.

Siete delle persone che non si accontentano mai e questo vi porta a creare parecchia frustrazione. Attenzione a non riversare questo stato d'animo nella vita sentimentale.

Vergine: la giornata sarà un po' monotona e ne approfitterete per riflettere. Questo periodo o è il massimo e vi sarà difficile raggiungere gli obbiettivi che vi siete preposti per il futuro. Continuate a insistere e non mollate, prima o poi riuscirete nei vostri intenti.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: siete delle persone molto sensibili ed emotive. La scorsa settimana qualcuno potrebbe avervi fatto arrabbiare e lunedì 18 febbraio potrete decidere di avere un confronto per risolvere le questioni. Cercate di mantenere la calma e di spiegare le vostre ragioni n maniera pacata.

Scorpione: per voi l'amore rappresenta la parte più importante della vita. Potreste dover aiutare qualcuno in difficoltà e non esiterete a farvi avanti. Siete molto disponibili e pensate al benessere altrui prima che al vostro. Non trascurate l'aspetto lavorativo della vostra vita: economicamente parlando la situazione non è il massimo.

Sagittario: ultimamente state avendo delle reazioni troppo aggressive e questo è il momento di calmarsi un po' e riflettere con lucidità. Con le vostre parole potreste aver ferito qualcuno di molto importante. Non perdete tempo se dovete chiedere scusa.

Capricorno: la vostra relazione potrebbe passare ad un livello di importanza superiore. C'è chi ancora non ha ufficializzato con la famiglia e potrebbe farlo proprio in questa giornata e chi invece potrebbe decidere di avere un figlio. In amore siete orientati sempre verso rapporti stabili, mentre non amate le avventure.

Acquario: dovete cercare di ristabilire la sintonia persa con il partner, sia a livello fisico che mentale.

Qualcuno potrebbe non trovare soluzione alla crisi nella relazione e decidere di troncare.

Pesci: la Luna nel vostro segno vi regalerà grande positività. Cercate di essere voi i primi a fare dei passi avanti e vedrete che gli altri si avvicineranno a voi in maniera molto spontanea. Se siete single le emozioni potrebbero riempirvi la giornata.