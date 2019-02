Annuncio

Nuovo weekend dei segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci per quanto riguarda il weekend di sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019.

Ariete: nella giornata di domenica la luna sarà dissonante. Non sarà semplice gestire alcune situazioni amorose e lavorative per l'intero weekend. Cercate di riposare di più.

Toro: in questo weekend vivrete un buon recupero a livello salutare. In campo professionale è possibile che portiate avanti dei progetti realmente produttivi. In amore, con la luna favorevole potete fare dei passi avanti.

Gemelli: in questo fine settimana dovrete badare molto al lato economico. In campo sentimentale potrebbero nascere discussioni, Mercurio e Giove sono dissonanti.

Cancro: weekend stancante per il segno, evitate di esagerare soprattutto nella giornata di domenica. In questo weekend con la Luna nel vostro segno zodiacale non sarete propensi a delle discussioni, vi sentite forti.

Leone: è un periodo di forza per il segno, belle le stelle che riguardano il lato professionale. Nella giornata di sabato potreste fare delle scelte importanti in campo amoroso.

Vergine: in questo fine settimana la situazione sentimentale avrà un buon recupero. Vi sentite particolarmente forti. Per quanto riguarda il campo professionale, dovrete fare delle scelte e questo vi crea agitazione.

Bilancia: cercate di non stancarvi troppo in questo weekend, giornate in cui sarete anche particolarmente nervosi.

In campo amoroso, ci sono delle situazioni complesse da gestire.

Scorpione: quella di domenica sarà una giornata particolarmente energica per il segno. In campo professionale ci sono delle nuove prospettive molto importanti per voi. Belle le stelle che riguardano il lato sentimentale.

Sagittario: nella giornata di sabato potreste sentirvi particolarmente stanchi, anche domenica sarà una giornata pesante per voi. In campo sentimentale è un buon momento per comprendere quale strada prendere.

Capricorno: in campo lavorativo, nella giornata di domenica, potreste sentire l'esigenza di fare dei passi avanti. Per quanto riguarda l'amore, nell'intero weekend vi sentirete soddisfatti.

Acquario: weekend all'insegna della agitazione per il segno, in campo professionale alcune situazioni vanno migliorate.

Per quanto riguarda l'amore, in questa domenica evitate polemiche.

Pesci: nervosismo in campo lavorativo per il segno, cercate di essere positivi nei confronti dei cambiamenti. Per quanto riguarda il campo sentimentale, cercate di essere più propensi nei confronti del partner.