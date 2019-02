Annuncio

Nel prossimo fine settimana del 2 e 3 marzo, troveremo Venere in Acquario e Giove in Sagittario. La Luna che farà la spola dal segno del Capricorno a quello dell'Acquario. Saturno e Plutone stazioneranno in Capricorno. Urano retrogrado in Ariete e Marte in Toro. Mercurio, Sole e Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa.

Ariete nervoso

Ariete: gli influssi contrastanti del fine settimana faranno emergere il lato bellicoso del carattere dei nativi. Polemiche e litigi potranno verificarsi senza una reale motivazione, principalmente nella giornata di domenica.

Toro: sabato stellare. Sia le questioni lavorative che quelle amorose saranno privilegiate dalle stelle giorno 2. Sarà bene che i nati del segno si godano la tranquillità del sabato, in quanto la domenica potrebbe nascere qualche contrattempo.

Gemelli: frizzanti e mondani. Week-end dove la leggerezza emotiva e d'intenti la farà da padrone ed i nati Gemelli potrebbero assaporare le gioie di una relazione amorosa anche durante le serate mondane. Lavoro stressante.

Cancro: posizioni astrologiche poco concilianti tenderanno ad incupire i nativi. Le incombenze lavorative prenderanno il sopravvento e, con tutta probabilità, dovranno portarle a termine senza che ne abbiano granché voglia. Gelosie amorose.

Vergine 'mani bucate'

Leone: fine settimana diviso a metà. Se da una parte sabato sarà incentrato sulle questioni lavorative, con gli autonomi favoriti sui dipendenti. Dall'altra parte domenica sarà da dedicare all'amato bene, seppur qualche insidia sarà da mettere in conto.

Vergine: spese extra. Giorno 2 lo dedicheranno all'avanzamento dei progetti lavorativi in essere con buone soddisfazioni. La domenica, invece, si concederanno un acquisto fuori portata visto il budget a disposizione.

Bilancia: famiglia d'origine in primo piano. Le questioni lavorative potrebbero risultare alquanto stressanti ma sarà la famiglia d'origine a destare le maggiori preoccupazioni durante l'ultimo giorno della settimana.

Scorpione: emozioni ibernate. Gli influssi astrali del fine settimana porteranno i nati Scorpione ad un irrigidimento delle proprie sensazioni emotive, dunque sarà difficile per partner e figli scorgere ciò che provano realmente.

Acquario top

Sagittario: week-end lavorativo.

Che siano lavoratori dipendenti o autonomi durante questo fine settimana i nativi avranno l'urgenza di far avanzare velocemente i loro progetti. La fretta si rivelerà cattiva consigliera e faranno bene a fare un passo per volta. Amore in stand-by.

Capricorno: sabato d'amore. Durante il 2 saranno propensi alle romanticherie e si dedicheranno alle questioni amorose ed ai figli. Domenica propenderanno per il relax più assoluto. Contrasti lavorativi coi colleghi.

Acquario: il segno migliore del week-end. Sabato servirà ai nativi per ultimare le incombenze lavorative e dal pomeriggio e per tutta la domenica saranno interamente dedicati all'amato bene, con grande soddisfazione del partner.

Pesci: taciturni e solitari. Umore sotto i tacchi per il week-end dei nati Pesci, che coglieranno l'occasione per isolarsi dal mondo esterno rendendosi irreperibili e, dunque, poco comunicativi. Amore questo sconosciuto.