La domenica potrebbe essere occasione di relax per molti segni dello zodiaco, ma ricordate che comunque ci sarà parecchio da fare per il Cancro e il Sagittario. Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti segni dello zodiaco.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete esaurito tutte le energie e forse sarà proprio un collega, con cui avevate avuto qualche diverbio, ad essere una buona spalla per ascoltare i vostri problemi. Siete delle persone che non scordano facilmente, ma sapete come riconoscere quando qualcuno è sincero.

Toro: sarà una domenica all'insegna della pigrizia, ma meritatissima. Non date retta a chi vi chiama per scendere. Stavolta dovrete prendervi del tempo per ristabilirvi mentalmente , prendendovi cura di voi stessi.

Gemelli: anche se il vostro lavoro non prevede una pausa, vi chiederete se sia il caso di farvi due ore in più a casa oppure no. La grinta non vi manca e, quindi, potreste dedicare la giornata ad uno sport che non praticavate da tempo.

Cancro: normalmente sareste felici di stare a casa a fantasticare, ma questa domenica potreste essere felici di andare a lavoro per rimettere in moto la vostra energia e voglia di fare. Chissà che non verrete premiati per questo.

Leone: avrete una giornata in cui vorrete soltanto essere in pace. Non importano tutte le cose avete dovuto passare. Ora sarà importante dedicarsi alle vostre passioni e al vostro lavoro: le piccole sconfitte precedenti vi sproneranno a fare meglio.

Vergine: per il momento, vi concederete soltanto della tregua per chiamare a raccolta le energie e ricominciare da capo. Ogni possibilità di cambiamento è contemplata, ma fate comunque attenzione a non passare da un opposto all'altro.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: probabilmente domenica sarà giunto il momento di essere un po' da soli con voi stessi. Sarà il momento di dedicarvi a qualche esperienza artistica, anche se per il solo scopo ludico. Evitate le persone, potreste apparire scostanti.

Scorpione: potreste essere in vena di dedicarvi a qualche hobby che coinvolga soltanto poche persone, magari un gioco da tavolo. Sfodererete le vostre innate capacità.

Sagittario: un minimo compenso riuscirete a vederlo.

Non siate pessimisti. Per il momento il lavoro sarà alquanto piatto e senza risvolti rilevanti, ma voi dovete continuare a darvi da fare.

Capricorno: scoppierà la passione con il partner. Potrebbero nascere dei nuovi progetti che stavolta sarete ansiosi di portare a termine. Occupatevi dei sogni, almeno per qualche ora.

Acquario: della pace apparente si respirerà prevalentemente in famiglia, ma potrebbero nascere delle discussioni sulla gestione di qualcosa che a voi sta molto caro. Cercate di evitare tensioni per avere un po' di tempo in serenità.

Pesci: sempre un po' giù di corda, ma ricordate che in serata si verificheranno degli incontri che varrà la pena seguire, magari accompagnati da un dolce al bar oppure da un caffè a casa.