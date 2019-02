Annuncio

La settimana si presenterà molto soddisfacente per Pesci, Gemelli e Bilancia dal punto di vista lavorativo, ma ci saranno anche delle giornate "no", soprattutto per Ariete, Acquario e Cancro. Di seguito le previsioni settimanali per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: le recenti delusioni influiranno al punto da non fidarvi più di nessuno o, comunque, di poche persone. Nel corso della settimana correrete il rischio di trasportare questo malumore ovunque, anche sul posto di lavoro. Prestate attenzione alle vostre emozioni.

Toro: un inizio settimana del tutto dedicato ad un progetto lavorativo faticoso ma che saprete affrontare con grande abilità. Nel weekend sarete più propensi a gettarvi nell'eros e nelle emozioni in famiglia oppure con amici e conoscenti.

Gemelli: la vostra settimana sarà piena di amore anche di stampo sentimentale e sarà contraddistinta da piccoli successi lavorativi e finanziari che saranno di enorme aiuto per i vostri progetti lasciati da tempo nel cassetto.

Cancro: del malumore di fondo potrebbe portare a nutrire dubbi ovunque voi guardiate, sia nei confronti del partner che in quelli di alcuni amici fidati. Forse sono solo delle manie, quindi sarebbe opportuno fare chiarezza prima con la vostra mente.

Leone: troverete una grande voglia di avere chi amate accanto, forse per dei sensi di colpa per aver trascurato un po' troppo il partner o la famiglia. Nel frattempo la situazione lavorativa potrebbe prendere una piega inaspettata, tutto dipenderà da come andranno alcune situazioni.

Vergine: avrete modo di farvi valere al lavoro con degli incarichi tutt'altro che facili. Quindi cercate di eliminare ogni fonte di distrazione. Stessa cosa con i sentimenti: cercate di dare il giusto peso alla vostra relazione e chiedetevi se anche voi avete tralasciato qualcosa.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'inizio della settimana potrebbe essere un po' difficile al lavoro. A partire dalla seconda metà della settimana la situazione rischia di degenerare ulteriormente. Meglio nell'ambito finanziario.

Scorpione: non sarà un buon periodo per voi. Anzi, sembra che la maggior parte dei giorni avrete una nuvoletta grigia ad accompagnare il vostro umore. Se proprio non riuscirete ad essere schivi, provate a tirarvi su di morale.

Sagittario: i primi giorni sarete completamente presi da un lavoro che potrebbe risultarvi appassionante e avvincente mentre nel fine settimana potreste avere delle giornate di fuoco con il partner.

Capricorno: non avrete voglia di fare conoscenze né di intavolare un dialogo volto a consolidare il vostro rapporto con il partner. Per questo ci sarà tempo prima del fine settimana. Per ora avrete solo la testa proiettata sul lavoro.

Acquario: anche se avrete l'energia necessaria, potreste avere una settimana molto faticosa sia dal punto di vista lavorativo che da quello sentimentale. Nelle giornate di sabato e domenica però apparirete estremamente seducenti.

Pesci: avrete della fantasia rinnovata a fornirvi supporto per le più disparate faccende lavorative finora irrisolte. In ambito sentimentale ci saranno alcune serate all'insegna della tenerezza: sfruttatele al meglio.