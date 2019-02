Annuncio

Questo sabato non tutti i segni brilleranno come dovrebbero. I Pesci avranno ancora del malumore residuo che riusciranno a smaltire soltanto stando da soli, mentre l'Ariete al momento non sarà in grado di stabilire cosa gli vada bene e cosa no. Meglio la Bilancia e il Gemelli, che stanno trovando un equilibrio anche se dovrebbero essere attenti alle loro finanze.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete del nervosismo a minare la vostra serenità complessiva nonostante ci siano alcune situazioni tutt'altro che piacevoli a farvi compagnia questo sabato. Meglio il lavoro, per il quale potreste avere la grinta necessaria per fare qualche extra.

Toro: avrete occasione di essere più disinibiti del solito, e di farvi piacere non solo al partner, ma anche alle persone che vi circondano.

Quindi non sarebbe da escludere una piccola avance mossa nella giornata di sabato, forse in serata: si tratterà sicuramente di qualcuno che sarà rimasto incantato da voi.

Gemelli: i vostri guadagni finalmente si stanno risollevando, e magari potrebbe esserci l'idea di cambiare l'auto o qualche investimento importante per la casa. Condividete le vostre idee con chi vi sta accanto e non disdegnate di un consiglio.

Cancro: sarete soddisfatti di ciò che avrete fatto in questi giorni, tant'è che sarete liberi di sfogare ancora di più la vostra fantasia e condividerla con il partner. Vi farà bene ricevere delle dritte sui vostri hobby, anche se li conoscete: sarà un modo per creare più complicità.

Leone: forse tirerete un sospiro e proverete a non prendervela così tanto. D'altronde, tutto ciò che avete ottenuto dalla settimana sarà soltanto molta rabbia e delusione. Provate a ristabilire il vostro equilibrio utilizzando alcune metodiche orientali. Provate a gettarvi nello yoga.

Vergine: sabato ci sarà occasione di staccare la spina, magari con qualcuno che voleva vedervi per un aperitivo. Ci sarà di che parlare e di che confrontarvi, ma attenti a non essere petulanti con il vostro interlocutore.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: vi darete alla pazza gioia con i vostri amici in serata, ma attenti a non sciupare i vostri risparmi con le solite spese inutili, e con questo intendiamo tutto ciò che voi reputate utile.

Aprite gli occhi su chi vorrebbe sciuparvi il pomeriggio con un diverbio.

Scorpione: avrete dell'insolito buon umore a indorarvi la serata, ed in compagnia con amici o con il partner sarete liberi di esprimervi come vorrete. Provate una nuova esperienza per arricchire il vostro bagaglio culturale: vi sarà di enorme supporto per non cedere alla noia.

Sagittario: forse potreste avere degli elogi da parte del capo per un lavoro ben svolto, ma attenti a non lasciarvi andare per questo ed allentare la presa sulla vostra volontà lavorativa. Per ora, sarà più utile rimboccarsi ancora di più le maniche.

Capricorno: un po' sottotono sabato mattina, meglio sabato sera. Sarà perché avrete modo di accantonare i vostri problemi, ma forse potrebbe rendersi necessaria una mano da parte di un amico fidato.

Acquario: i dissapori in famiglia potrebbero inasprirsi a causa vostra. Probabilmente state trattando una persona meglio rispetto ad un'altra e forse non ve ne state rendendo conto. Equilibrate il tutto per non dovervi sorbire delle giuste critiche.

Pesci: siete completamente scarichi per l'intensità dei vostri sentimenti negativi, e probabilmente vorreste soltanto trascorrere un sabato facendo qualche hobby oppure a fare una semplice passeggiata in solitudine.