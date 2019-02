Annuncio

Annuncio

L'ultima settimana di febbraio sarà molto positiva per il Cancro, mentre il Sagittario dovrà affrontare alcuni ostacoli. Scopriamo le previsioni degli astri per la settimana che va dal 25 febbraio al 3 marzo.

Da Ariete a Vergine

Ariete: per quanto riguarda l'amore, potrete ritrovare un pò di serenità all'interno della coppia. Le tensioni vissute durante la scorsa settimana saranno solo un vecchio ricordo. Luna vi sarà favorevole soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato. Sul lavoro potrebbero arrivare alcune notizie inaspettate.

Toro: per i nati sotto il segno del Toro, la settimana che va dal 25 febbraio al 3 marzo non sarà molto positiva. A partire dalla giornata di mercoledì potreste aver a che fare con l'opposizione di Venere.

Annuncio

Le relazioni sentimentali potrebbero essere messe in crisi da alcune discussioni molto accese.

Gemelli: lunedì 25 e martedì 26 febbraio la Luna sarà in congiunzione sul vostro segno zodiacale. Tutti coloro che non hanno una relazione potrebbero fare nuovi incontri, se siete in coppia approfittatene per chiarire le questioni in sospeso. La giornata più sfortunata sarà quella di domenica.

Cancro: fin dall'inizio della settimana Venere tornerà a sorriderti. Nelle ultime giornate avete vissuto parecchie tensioni sia a livello lavorativo che sentimentale. Mercoledì e giovedì ci saranno ottime stelle per voi, per cui è bene che ne approfittiate per farvi avanti in nuovi progetti.

Leone: il vostro periodo di serenità potrebbe essere stravolto a partire da mercoledì 27 febbraio.

Annuncio

I migliori video del giorno

Potreste avere qualche battibecco nelle relazioni interpersonali. Sul lavoro qualcuno potrebbe ostacolarvi e dovrete affilare gli artigli.

Vergine: nuove emozioni per Vergine nella settimana che va dal 25 febbraio al 3 marzo. Nella parte centrale della settimana potreste ricevere una bella sorpresa e anche sul lavoro vivrete un bel momento di ripresa.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: anche se Venere non sarà più nel vostro segno, continuerete a vivere delle giornate tranquille. A livello sentimentale godrete di un'ottima stabilità e serenità. Sul lavoro vorreste ottenere di più, ma dovete portare pazienza.

Scorpione: la passione nella vostra relazione sarà al top. Questo sarà un periodo molto importante, dove potrebbero presentarsi diverse occasioni da cogliere al volo.

Annuncio

Non trascurate la vostra salute fisica: prendetevi del tempo anche per un pò relax.

Sagittario: per i nati sotto il vostro segno zodiacale ci sarà qualche ostacolo da superare in questa settimana che va dal 25 febbraio al 3 marzo. A livello lavorativo potreste dover fare i conti con qualche piccolo battibecco, mentre in ambito amoroso vi state ponendo molte domande sul vostro partner.

Capricorno: in amore si è presentata qualche tensione nelle ultime settimane, ma adesso la situazione dovrebbe migliorare. Molti potranno ritrovare la serenità all'interno della vita di coppia. Giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo la Luna sarà in opposizione nel vostro segno.

Acquario: martedì e mercoledì saranno delle giornate piuttosto piatte, mentre a partire da mercoledì potrebbero presentarsi alcune difficoltà. Sul lavoro sarete parecchio nervosi, ma fate attenzione e dosate bene le parole se non volete avere ripercussioni.

Pesci: alcuni di voi potrebbero finalmente incontrare la propria anima gemella. Chi ha già una relazione potrebbe prendere delle decisioni molto importanti per il proprio futuro. Sabato e domenica le giornate più emozionanti della settimana.