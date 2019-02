Annuncio

Annuncio

Nuova giornata e nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali. Siamo giunti a venerdì 22 febbraio, giorno che porterà diverse novità ai 12 segni. Leggiamo le previsioni e l'oroscopo di questa giornata con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti.

Ariete: in amore i contrattempi devono essere evitati, la Luna opposta chiede un po' di attenzione. Nel lavoro vi sentite molto più attivi, ma alcune persone sono contro di voi. Agitazione per il fisico, ci vuole maggiore prudenza.

Toro: per i sentimenti, se siete soli da tempo, potreste fare un incontro speciale con una persona della Bilancia con progetti a lunga scadenza. Nel lavoro c'è un po' di stanchezza, ma arrivano soluzioni importanti e novità.

Annuncio

Giornata migliore per il fisico.

Gemelli: a livello amoroso non sottovalutate gli incontri delle prossime ore, potrebbero portare belle novità. Nel lavoro, chi è in crisi può risolvere un problema; giovedì l'opposizione di alcuni pianeti vi potrà far andare un po' in crisi. Fisico da curare meglio.

Cancro: in amore evitate gli incontri con persone che in questo periodo non sono dalla vostra parte, attenzione alle relazioni vaghe. A livello lavorativo la concentrazione è scarsa. Agitazione che non fa bene al fisico.

Leone: a livello sentimentale periodo che può portare maggiore serenità, con una persona della Bilancia potreste fare di più. Nel lavoro state ragionando sulle nuove cose da fare e sentite la necessità di avviare qualcosa di nuovo.

Annuncio

I migliori video del giorno

Fisico che va molto meglio.

Vergine: in amore siete alla ricerca di maggiore tranquillità, in questo periodo chi è solo da tempo può trovare un nuovo punto di riferimento. Nel lavoro, nel pomeriggio cercate di risolvere qualche piccolo problema. Fisico da controllare.

Previsioni 22 febbraio: la giornata

Bilancia: a livello sentimentale Luna è nel segno che porta piccole emozioni, qualche momento negativo sta finendo. A livello lavorativo possono cambiare alcuni punti di riferimento oppure vorreste vivere nuove esperienze. Fisico in calo.

Scorpione: per i sentimenti, incontri d'amore e nuove esperienze che valgono molto in questo periodo. Nel lavoro, chi vuole fare un incontro avrà più occasioni, anche marzo sarà un mese importante, Mercurio sarà nel segno tra qualche mese.

Annuncio

Fisico che chiede di riposare di più.

Sagittario: in amore giornata positiva, alcune tensioni del passato verranno superate e le coppie che hanno vissuto una piccola crisi potranno recuperare. A livello lavorativo, periodo giusto per iniziare nuovi progetti, ma chi ha incarichi di responsabilità è stanco. Curate di più il fisico.

Capricorno: a livello amoroso qualcosa non va per il verso giusto, contrasti da superare e una lontananza da colmare. Nel lavoro buone idee per risolvere un problema. Evitate di stressare troppo il fisico.

Acquario: a livello sentimentale tra oggi e domani avrete la capacità di ottenere molto di più e il vostro temperamento è più forte. Nel lavoro il momento di tensione e i problemi si possono superare in questo particolare periodo. Non stancatevi troppo.

Pesci: in amore giornata interessante, il fine settimana porterà ancora più emozioni. Nel lavoro progetti e lungo termine e rimborsi per chi li aspettava da tempo. Il fisico va molto meglio.