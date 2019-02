Annuncio

Il lunedì che si appresta a cominciare sarà pieno di grinta per i segni di aria, specialmente per il Gemelli e l'Acquario. Il Sagittario ed il Capricorno invece potrebbero rendersi cauti nell'affrontare la loro questione lavorativa leggermente in calo. Meglio lo Scorpione.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potreste essere insoddisfatti di qualche incarico svolto di malavoglia, ma complessivamente la giornata di lunedì sarà una delle più fruttuose della settimana. In amore non date per scontato il partner, specialmente per quanto riguarda la vostra routine quotidiana.

Toro: la vostra scarsa attenzione per gli affetti potrebbe essere motivo di alcune occhiate gelide, soprattutto da parte del partner.

Però al momento ci sarà troppo lavoro lasciato un po' indietro che vi prenderà del tempo. Cercate di ponderare bene il tempo a vostra disposizione.

Gemelli: questo lunedì potrebbe essere un catalizzatore per la vostra innata voglia di essere al centro dell'attenzione. Lo farete con i buoni risultati del vostro lavoro e con la forte stima che esso vi procurerà. Utilizzatela a vostro vantaggio anche su altri aspetti della vostra vita.

Cancro: il partner potrebbe stuzzicarvi con delle avance erotiche che voi sarete ben disposti ad accettare. Attenti però a non lasciarvi trasportare troppo se avete avuto un diverbio precedentemente: potreste ritornare in un litigio più pesante da digerire.

Leone: il lunedì parte male, e non soltanto perché potreste mandare all'aria un investimento a cui avete pensato da tempo, ma soprattutto per la vostra momentanea incapacità di provare delle emozioni che potrebbero ribaltare la vostra situazione.

Vergine: un lieve rialzo della vostra situazione lavorativa e finanziaria vi porrà davanti ad una decisione improrogabile. Ponderate bene le vostre scelte prima di renderle concrete, altrimenti potreste correre il rischio di vedere ciò che avete programmato non attuarsi affatto.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vostra vena erotica potrebbe trovare ampio sfogo in questa giornata di lunedì, con un partner che vi stimolerà sessualmente ed una situazione complessiva tranquilla e rilassata. Bene anche la salute, ma attenti a non trascurarla.

Scorpione: un successo dietro l'altro di questo lunedì potrebbe favorire la vostra autostima ed anche la vostra voglia di fare sempre di più. Potete permettervelo, eccome, ma date anche del margine alla vostra situazione sentimentale: potrebbero esserci delle novità.

Sagittario: una situazione lavorativa che potrebbe facilmente declinare vi costringerà ad essere più cauti nell'intraprendere qualsivoglia iniziativa personale. Andare con i piedi di piombo per il momento potrebbe essere l'unica soluzione possibile.

Capricorno: potreste non risultare brillanti in alcune prove a cui vi sottoporrà il capo, perciò fate un po' di attenzione prima di addentrarvi in sentieri che avete battuto poco. Attendete il vostro momento e vedrete che tutto andrà meglio.

Acquario: quella persona che proprio non vi sopporta potrebbe utilizzare delle carte contro di voi per questioni di competitività, ma sarete forti e abili abbastanza da non lasciarvi soffiare via la posizione favorevole in cui siete al momento.

Pesci: sarete venati di quella sensazione strana che avviene prima di pensare a qualcuno che avete amato, o a qualcuno che non c'è più. Non è un bene lasciarvi andare a queste emozioni, quindi fareste meglio a distrarre la vostra mente in favore di un pensiero più sereno.