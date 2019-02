Annuncio

Questo martedì 26 febbraio sarà complessivamente negativo per molti segni dello zodiaco: i Pesci saranno assaliti dall'ansia, mentre ci saranno litigate in vista per l'Ariete, il Toro ed il Leone. Un calo della passione si riscontrerà nel Cancro, anche se indirettamente, mentre ci saranno dei dissapori in famiglia per l'Acquario.

Ma vediamo adesso tutte le previsioni nel dettaglio.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: una piccola litigata fra colleghi potrebbe essere l'inizio di una nuova battaglia basata sulla competitività. Se riuscirete a trarla a vostro vantaggio potreste avere un encomio da parte del capo, e perché no, anche un compenso pecuniario.

Toro: potreste pensare che sia giunto il momento di essere meno attaccati alle questioni materiali per far spazio a quelle sentimentali, ma la ragione per la giornata di martedì vi dirà che è meglio occuparsi prima delle faccende più importanti.

D'altronde siete razionali per natura.

Gemelli: forse non sarete abbastanza freschi per cominciare una giornata che si prospetta faticosa, ma sarà opportuno almeno prepararsi psicologicamente. Pensate soltanto che una volta liberi potreste dedicarvi a qualcosa che vi piace, oppure a fare uno strappo alla regola con il partner.

Cancro: della passione non ancora sopita potrebbe risvegliare anche dei ricordi poco piacevoli. Se vorrete evitarlo, fate in modo che ogni questione rimasta in sospeso sia procrastinata ad un momento più propizio. Sarebbe la cosa migliore.

Leone: avrete un momento di puro delirio, in cui vorrete soltanto lasciarvi tutto alle spalle ed andarvene lontano. Probabilmente non amate le sconfitte, come molti, ma siete anche quelli che non riuscite facilmente a superarle.

provate a prenderla con diplomazia.

Vergine: qualcun altro a lavoro avrà fatto qualcosa che avreste potuto fare voi. Se solo aveste fatto qualcosa di concreto su un incarico più remunerativo, avreste festeggiato. Potreste finirla con le vostre paturnie affermando che ci sarà un'altra occasione. Ma questa calma non fa per voi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: da martedì potrebbe aprirsi un piccolo spiraglio verso un andamento lavorativo più rilassato in un ambiente decisamente più complice, oltre che collaborativo. In serata potrebbe anche esserci un appuntamento del tutto speciale e fuori dai canoni previsti.

Scorpione: eccola, la bolla di stress che potrebbe seriamente compromettere il vostro rendimento lavorativo.

Probabilmente però la supererete in fretta e senza dover per forza staccare la spina per un po'. Provate a pensare a come rendere la serata unica con il partner.

Sagittario: al momento non ci saranno risvolti positivi, anzi, sembra che la giornata di martedì sia tremendamente priva di iniziative interessanti e di prospettive pecuniarie. Meglio farsi un pomeriggio a casa, davanti ad un film o ad un libro. Vi rilasserete.

Capricorno: un fallimento di grande portata potrebbe minare seriamente la vostra autostima, ma il capo e i colleghi vi reputano un'autorità, dunque quello che gli altri pensano di voi resterà tale. Non demoralizzatevi.

Acquario: la complicità con il partner aumenterà proporzionalmente con il dissenso nella famiglia di origine. Sarebbe meglio isolarsi e pensare a cosa sia meglio per voi. Al momento non avete problemi rilevanti in ambito finanziario, quindi potete decidere liberamente cosa fare di martedì.

Pesci: potreste avere un calo dell'umore, e pensate erroneamente che tutto vi va male. Ovviamente questo stato di ansia e di malumore sarà tutto nella vostra testa, e non dipenderà da chi vi circonda. Provate a distrarvi, o comunque a pensare alle cose positive.