Parte una nuova settimana, l'ultima del mese di febbraio 2019. Vediamo quindi come va lentamente a concludersi questo mese e quali previsioni e novità porterà l'Oroscopo di lunedì 25 febbraio. Amore, Lavoro e salute saranno assoluti protagonisti per tutti e dodici i segni.

Le previsioni astrali di lunedì 25 febbraio da Ariete a Vergine

Ariete: in amore giornata di recupero che dà molta più forza per i nati sotto questo segno zodiacale. Giove è favorevole, ma questo non basta per vivere una storia al meglio, ci vuole maggiore tranquillità. Nel lavoro state attenti a quello che accade in questi giorni, non fidatevi della prima occasione positiva. Miglioramento per il fisico.

Toro: per i sentimenti Luna opposta, potreste fare fatica a portare avanti alcuni progetti.

È importante tenersi a distanza dalle complicazioni. Nel lavoro le vostre idee possono essere valutate e qualcuno potrà rendersi finalmente conto della vostra capacità. Per il fisico situazione generale favore.

Gemelli: a livello amoroso Giove è sempre opposto, se c'è stata una separazione o una disputa bisogna stare attenti. Nel lavoro, se avete un contratto part-time avete bisogno di definire una questione, c'è anche chi pensa ad un ricorso. Cielo interessante per il fisico.

Cancro: in amore Luna favorevole, lasciatevi scivolare le cose addosso e se volete affrontare un argomento importante oggi potrete parlare liberamente. A livello lavorativo è un anno che comporta decisioni importanti, supererete qualche conflitto.

Ansia per il fisico.

Leone: per i sentimenti giornata sottotono, nulla di grave perché da domani si recupera. Nel lavoro c'è una ripresa, ma oggi conviene farsi scivolare le cose addosso. Sforzi da evitare per il fisico.

Vergine: a livello sentimentale, se avete vissuto una chiusura è possibile aprirsi ad una nuova emozione. Nel lavoro rinascite imminenti, dal punto di vista economico però c'è bisogno di essere cauti. Fisico che chiede maggiore riposo.

Previsioni astali 25 febbraio: la giornata per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello amoroso, per chi è solo sarà più facile lasciarsi andare a partire da marzo. Una storia che sembrava importante a febbraio potrebbe non essere così valida.

A livello lavorativo avete deciso di non fare più le cose che vi interessano poco, attenzione solo non fare tutto troppo di corsa e quindi di agire con maggiore calma. Stanchezza per il fisico.

Scorpione: in amore momento di grande forza per quanto riguarda i nuovi incontri, la nuova settimana parte in maniera vantaggiosa. Nel lavoro entro poco sarà possibile riscoprire grandi sensazioni, se vi fate vedere in giro sarà possibile ottenere di più. C'è un po' di stanchezza per il fisico.

Sagittario: per i sentimenti periodo che porta emozioni valide. In questa fase di recupero una storia può essere favorita. A livello lavorativo viaggi e contatti con altre città, momento giusto per rimettersi in gioco.

Capricorno: per i sentimenti c'è la necessità di riconquistare un po' di tranquillità e questa giornata aiuta. Nel lavoro relazioni interessanti, vi sentirete molto più attivi e alla ricerca di nuovi accordi. Fisico in ripresa.

Acquario: a livello amoroso, se dovete parlare di una storia ed avere un riscontro in questa giornata è meglio aspettare, confronti difficili. Nel lavoro, dopo una chiusura molti possono finalmente fare una scelta che comporterà un vantaggio. È arrivato il momento di dire basta ad alcune questioni che non vanno. Per il fisico giornata positiva.

Pesci: in amore giornata interessante, la Luna aiuta le persone che vogliono rivelare una grande passione. Nel lavoro c'è chi lancia qualcosa di nuovo, se dovete fare una richiesta questa è una giornata migliore per tutto, non rimandate nulla a domani. Per il fisico giornata interessante.