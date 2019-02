Annuncio

Annuncio

Nuova settimana che sta per iniziare, quella che scatterà a partire da domani, lunedì 25 febbraio. Settimana decisamente piacevole per i Pesci che potranno sfruttare tutto il loro charme. Momento positivo sul lavoro per il Toro e per la Bilancia, mentre per il Sagittario sarà opportuno fermarsi un momento e riflettere sulla propria situazione.

Previsioni astrologiche della settimana da Ariete a Vergine

Ariete: una settimana all'insegna della voglia di fare e dell'energia che sprizza da tutti i pori, soprattutto per quanto riguarda la prima metà; con l'arrivo del weekend, invece, un po' di malinconia renderà le vostre giornate meno solari. Lunedì sarà il vostro giorno fortunato.

Toro: momento positivo sul piano professionale.

Annuncio

State vivendo un periodo in cui siete particolarmente creativi e costruttivi. Per quanto riguarda l'amore, invece, dovrete prestare attenzione a non entrare in polemica. Il giorno top sarà il venerdì.

Gemelli: non sarà certamente una settimana da ricordare quella per i nati sotto il segno dei Gemelli. Un po' di tensione nei rapporti interpersonali guasterà le vostre giornate almeno fino al prossimo weekend. Segnali di ripresa a partire da domenica che sarà da considerare la vostra giornata fortunata.

Cancro: l'inizio della settimana si presenterà sotto i migliori auspici, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Non sarà il caso, però, di gongolare troppo visto che per venerdì e sabato sono previsti momenti sfavorevoli sul piano psicologico: vi assalirà, infatti, una certa tristezza.

Annuncio

I migliori video del giorno

Martedì sarà il vostro giorno top.

Leone: dopo un principio di settimana decisamente problematico, tornerà finalmente il sereno. In amore, cercate di riflettere sulla vostra relazione e, se lo ritenete opportuno, cercate di intensificare il dialogo con la persona amata. Mercoledì la vostra giornata da sfruttare nel migliore dei modi.

Vergine: qualche complicazione da affrontare nei giorni centrali della settimana. Dovrete cercare di mantenere la calma ed evitare gli scatti nervosi. Con l'approssimarsi del weekend tornerà il sereno: la vostra giornata da ricordare è quella di sabato.

Oroscopo della settimana dal 25 febbraio al 3 marzo: da Bilancia a Pesci

Bilancia: momento di grande positività per i nati sotto il segno della Bilancia.

Annuncio

Nuove energie vi permetteranno di affrontare il lavoro nel modo migliore e con ottimi risultati. In amore dovrete aspettare la giornata di domenica per poter scacciare le nuvole. Mercoledì il vostro giorno fortunato.

Scorpione: sorprese romantiche in arrivo per la prossima settimana. Sul lavoro, invece, dovrete affrontare qualche diverbio e qualche momento di tensione con un collega: cercate, però, di risolvere la questione, non prendendola sul personale. Sabato giornata top.

Sagittario: è giunto il momento di fare un'analisi onesta della vostra vita, sia per quanto riguarda l'amore, sia per quanto concerne il lavoro. Se la vostra relazione non funziona e riconoscete che non potete rimetterla in piedi, sarebbe il caso di non prolungare l''agonia'. Nel weekend cercate di recuperare le amicizie che avete trascurato un po' negli ultimi tempi. Domenica sarà la vostra giornata da segnare con il circoletto rosso.

Capricorno: non avrete un attimo di respiro sul lavoro. Gli impegni cattureranno la vostra attenzione ma sarete ripagati con risultati ampiamente soddisfacenti. Per quanto concerne l'amore, però, è giunto il momento di scegliere e di prendere un'importante decisione. Sfruttate al meglio la giornata di sabato.

Acquario: la settimana non partirà certamente nel migliore dei modi. La tensione si allenterà decisamente verso metà settimana quando riuscirete a ritrovare allegria ed ottimismo. Fine settimana da dedicare alle vostre amicizie. Mercoledì da considerare come giornata top.

Pesci: un po' di stanchezza solo a metà settimana, per il resto i nati sotto il segno dei Pesci vivranno momenti piacevoli che vi renderanno attraenti ed affascinanti alle persone che vi circondano. Il vostro savoir faire sarà in grado di conquistare una certa persona che sapete. Lunedì la vostra giornata fortunata.