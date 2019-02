Annuncio

Ultimi giorni del mese di febbraio 2019. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 26 febbraio e cerchiamo di capire quali novità hanno in serbo stelle e pianeti per tutti e dodici i segni zodiacali. Amore, Lavoro e salute saranno assoluti protagonisti.

Ariete: in amore cercate di vivere con più serenità questa giornata, in questa fase potreste essere invaghiti di due persone contemporaneamente o cercare soluzioni impossibili. Nel lavoro non è il momento di fare scelte azzardate, a marzo arriverà una fase migliore. Il fisico va molto meglio. Vi sentite in forma.

Toro: per i sentimenti la Luna non è più opposta e questo è un grande vantaggio per le coppie. Nel lavoro cercate di fare tutto con calma, se avete fatto richieste da tempo ora arrivano momenti migliori.

Le opportunità non mancheranno. Fisico in recupero.

Gemelli: a livello amoroso Luna opposta che crea qualche disagio, arrivate da un periodo non semplice e attenzione nei rapporti con un Sagittario o una Vergine. Nel lavoro la fatica si fa sentire ma presto ogni vostra azione sarà ricompensata. Riposo per il fisico.

Cancro: in amore oggi non dovete stancarvi troppo. Potreste anche fare un incontro speciale. A livello lavorativo oggi va meglio ma dovrete essere più attenti in tutto, evitate passi falsi. Fisico che ha bisogno di qualche cura in più.

Leone: per i sentimenti, dopo due giornate pesanti giornata che portano serenità, il mese si conclude in modo interessante. Nel lavoro sarete premiati, qualcuno è già tornato al suo ruolo di comando.

Per il fisico non saranno due giornate facili.

Vergine: a livello sentimentale Venere è in aspetto positivo, belle le emozioni che lasciano in questa fase. Rapporti favoriti con una persona della Vergine. A livello lavorativo qualcuno in questi ultimi giorni di febbraio ha dei dubbi, meglio prendere tutto con calma. Agitazione per il fisico.

Previsioni 26 febbraio: la giornata

Bilancia: in amore Venere che transita nel segno porta un po' di tensione nella vostra vita, da marzo ci saranno buone intuizioni perché vorrete fare nuove conoscenze. Nel lavoro stanchezza, ma anche la possibilità di risolvere un problema che da lungo tempo va avanti.

Scorpione: a livello sentimentale giornata particolare, state attenti alle questioni economiche, soprattutto se in passato ci sono state difficoltà.

Nel lavoro scarsa concentrazione, quello che non va sarà gestito al meglio. Fisico che vi chiede di non fare troppo.

Sagittario: per i sentimenti oggi sfruttate al meglio le emozioni che proverete, anche se ci sono dispute in corso. Nel lavoro qualche discussione per la nascita di una nuova attività. Forma fisica positiva.

Capricorno: a livello amoroso non vi dovete affaticare a cercare una storia, potrebbe arrivare l'amore in automatico da voi. Se siete rimasti scottati e vorreste una relazione nuova, potreste trovarla in questo periodo. A livello lavorativo fate solo le cose che sentite di fare. Fisico in recupero in serata.

Acquario: in amore stelle pesanti, c'è un po' di nervosismo nell'aria e la fine di questo mese può nascere con qualche disturbo. Nel lavoro, chi svolge attività è favorito, novità importanti. Fisico in calo in serata, meglio rilassarsi di più.

Pesci: per i sentimenti giornata sottotono, ma nulla di grave, rimandate ogni questione a metà settimana. A livello lavorativo recupero, se pensate al passato e non vi lasciate andare potreste insorgere in qualche problema. Il fisico in questo momento vi chiede di fare molta più attenzione, rilassatevi di più.