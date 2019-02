Annuncio

Per quanto riguarda l'Oroscopo del 5 marzo, i nati sotto il segno dell'Ariete dovranno porre molta attenzione a spese costose che paradossalmente potrebbero portare pochi vantaggi agli interessati. Una ripresa rapida è assicurata a chi è convalescente. Per quel che concerne il Toro, per l'oroscopo non sarà fortunata la giornata del 5 marzo, soprattutto per chi avrà intenzione di tentare nuovi approcci o corteggiamenti veri e propri. I cambiamenti climatici troppo repentini danneggeranno il Toro.

I Gemelli prenderanno coscienza di una speciale affinità con persone del segno della Vergine. Negli ultimi tempi siete stati poco attenti a certi segnali, ma dovrete accettare la realtà: la vostra situazione finanziaria sta peggiorando rapidamente e non vi state impegnando a sufficienza per cambiare le cose in meglio.

Previsioni su Cancro, Leone, Vergine

Cancro: con Giove alleato, il 5 marzo 2019, i nativi del Cancro porteranno a termine degli incarichi di rilievo, che assicureranno buoni guadagni.

Leone: dovreste cercare di essere più propositivi sul posto di lavoro. Salute precaria soprattutto durante la serata. Sono in arrivo spese da sostenere per la casa e voi non siete pronti ad affrontarle. Come pensate di fare a questo punto?

Vergine: sarà importante sforzarsi di essere meno distratti. Dovrete cercare di porre rimedio ad un litigio che ha avvelenato il clima in famiglia.

Bilancia, Scorpione, Sagittario: oroscopo per il giorno 5 marzo

Bilancia: giornata difficile col vostro partner storico per le influenze di Venere.

Dovreste cercare di appianare i contrasti con un po' di buon senso, che in fondo non vi manca.

Scorpione: tutto sembrerà andare per il verso giusto, ma in serata arriverà una 'doccia fredda'. Fate attenzione a non smarrire documenti o soldi.

Sagittario: secondo l'oroscopo, dovreste provare a fare scelte che solitamente non avete il coraggio di compiere. Potreste chiedere consiglio a chi ne sa più di voi.

Litigi per il Capricorno, l'Acquario valorizzerà le proprie qualità e possibili intossicazioni alimentari per i Pesci

Capricorno: non avete un carattere facile e il 5 marzo potreste avere un grosso litigio con una persona di famiglia che vi rimprovererà certe scelte troppo radicali.

Acquario: negli ultimi tempi avete prodotto veramente poco e le persone che vi seguono cominciano ad avere molte riserve su di voi.

Questa giornata potrebbe rappresentare l'inizio di un nuovo modo di comportarsi, che valorizzi le vostre qualità.

Pesci: non dovreste mangiare in modo troppo superficiale: potreste accusare delle intossicazioni alimentari.