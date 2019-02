Annuncio

Nella giornata di giovedì 7 febbraio, il Toro sarà protagonista di nuove iniziative, mentre si prevedono numerosi litigi per Ariete e Sagittario. In ripresa Pesci e Acquario.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potrebbero iniziare dei dissidi a causa delle vedute differenti da quelle del partner e al lavoro i colleghi non si dimostreranno così collaborativi come pensavate in un primo momento.

Toro: per vivacizzare la vostra relazione, fate una sorpresa al partner.

Anche se avete degli alti e bassi, sembra che la vita di coppia vi calzi proprio a pennello. Siate creativi in ambito lavorativo anche se non ne avete particolarmente bisogno.

Gemelli: il partner potrebbe 'rinfacciarvi' il vostro apparente disinteresse nei confronti della relazione, ma voi sarete perfettamente in grado di smentirlo. Nel lavoro potrebbe subentrare dello stress o della svogliatezza, ma nulla che non si possa risolvere entro la giornata.

Cancro: nella coppia potreste dimostrarvi più complici e affiatati, e probabilmente questo potrebbe essere un trampolino di lancio per voi.

Leone: una maggiore intraprendenza in ambito lavorativo potrebbe determinare una riuscita eccellente degli incarichi a voi affidati. In amore tutto scorrerà come vorrete, ma è necessaria molta pazienza: non dovete assolutamente forzare nulla o vi si ritorcerà contro.

Vergine: se le cose in amore non saranno del tutto soddisfacenti neanche nella giornata di giovedì, nel lavoro potreste invece trovare delle soddisfazioni che desideravate a tempo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: dei piccoli gesti da parte del partner potrebbero rendere la giornata meno 'standardizzata', in modo dunque da spezzare la monotonia che in questi giorni sembra farla da padrona. Nel lavoro è essenziale prendervi dei momenti di relax che vi serviranno per far fronte al lavoro stressante.

Scorpione: i primi spiragli dei vostri meriti in ambito lavorativo arriveranno nella mattinata, ma prestate attenzione agli incarichi che vi hanno affidato per evitare che qualcosa vi sfugga di mente o di mano. Tanto eros con il partner vi aspetta dal pomeriggio, ma concedetevi anche qualche minuto in solitudine.

Sagittario: un litigio davvero molto destabilizzante potrebbe avere delle ripercussioni negative con il partner, ma non lasciatevi andare all'agitazione: le riappacificazioni non sono mai facili per voi, ma se avete della buona volontà ci riuscirete. Non 'fasciatevi' la testa troppo presto.

Capricorno: il rialzo inaspettato in amore con tanto di eros e tenerezza sarà determinante anche per la vostra riuscita in ambito lavorativo.

Al momento non siete al massimo delle forze, dunque la positività sarà di grande aiuto per concludere qualcosa di importante.

Acquario: al lavoro giovedì sarà dura, ma riuscirete comunque a farvi valere. Le finanze in ribasso dovranno necessariamente riprendersi. Un incontro o un amico ritrovato vi garantirà uno strappo per far fronte ad un periodo piuttosto burrascoso e stressante.

Pesci: dopo una piccola pausa, giovedì sarete pronti a ripartire alla grande e a guadagnare. Vi siete ripresi dal periodo di nostalgia: ciò favorirà anche un rialzo amoroso da non sottovalutare. Usate la vostra creatività.