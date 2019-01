Annuncio

Annuncio

Giovedì 7 febbraio la Luna e Nettuno saranno nel segno dei Pesci, Urano e Marte in Ariete. Venere, Plutone e Saturno saranno in Capricorno, Giove in Sagittario e il Nodo Lunare in Cancro nella nona casa. Di seguito le previsioni per i 12 segni zodiacali.

Ariete testardo

Ariete: giovedì vedrà i nativi essere poco concilianti con partner e famiglia d'origine, prediligendo un atteggiamento cocciuto e testardo.

Toro: giornata da stand-by [VIDEO]. Gli influssi odierni smorzeranno la solita grinta verso le questioni lavorative, quella che ha contraddistinto i nati del segno nell'ultimo periodo, a favore di una ritrovata passione col partner.

Gemelli: pensierosi e apatici. Tanti i pensieri che affolleranno le menti dei nati Gemelli: queste saranno perlopiù improntate sulle relazioni amorose in corso. L'atteggiamento del partner sembrerà sospetto e si metteranno ad indagare.

Advertisement

Cancro: nel podio del giorno. Potrebbe esserci una ripresa lavorativa che i nativi noteranno sin dalle prime ore del mattino. I colleghi si faranno più gentili e di conseguenza sarà più semplice lavorare con loro.

Vergine 'flop'

Leone: influssi odierni non ottimali che, però, non influenzeranno l'energia dei pianeti lenti. Sarà probabile un rallentamento nelle trattative lavorative e nei progetti in essere. Sarà bene dedicarsi all'amore verso sera.

Vergine: astri ostili con i nati Vergine che saranno in piena fase di 'ricostruzione [VIDEO]'. Sarà un giovedì confuso e faranno meglio ad aspettare giornate migliori per continuare il loro lavoro ricostruttore.

Bilancia: giovedì mondano. Armati di eleganza e voglia di socializzare, i nativi saranno l'anima della festa ovunque si trovino. Preferiranno ambienti esclusivi dove potranno sfoggiare il loro look mozzafiato.

Advertisement

I migliori video del giorno

Scorpione: pianeti favorevoli garantiranno serenità. Giovedì in cui i nati Scorpione avranno un carattere meno teso, rispetto ai giorni scorsi: sarà probabile arrivi o si sblocchi un'offerta lavorativa.

Pesci 'top'

Sagittario: ombrosi e taciturni [VIDEO]. Nessuna voglia di conversare ed un carattere poco affabile faranno storcere il naso all'amato. Lavoro poco prolifico.

Capricorno: ostinati. Giovedì dove i nati del segno non si fermeranno di fronte a nessun ostacolo pur di portare a compimento le molte incombenze quotidiane. Arriveranno a sera più che soddisfatti.

Acquario: giornata no. Si barcameneranno tra amore e lavoro, portando ben poca acqua al loro mulino. Dovranno aspettare qualche giorno per vedere influssi favorevoli.

Pesci: il segno migliore del giorno. Giovedì favorevole alle questioni lavorative, in quanto si potrebbe ricevere una proposta di lavoro per chi svolge attività a 'chiamata' o essere convocati per un colloquio per chi è in cerca.