Il secondo fine settimana di febbraio si avvicina e i pianeti sono in fermento per aiutare i segni dello Zodiaco. L'Oroscopo del fine settimana è ricco di sorprese per l'Ariete, il Sagittario, l'Acquario e i Pesci. Gli altri segni dovranno approfondire le previsioni astrologiche del weekend, che li esorta a percorrere un significativo viaggio interiore.

Previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine

Ariete: continua la carica energetica esplosiva per voi amici dell'Ariete, con Urano e Marte in congiunzione farete scintille.

In questo fine settimana sarete molto stimolati e potrete ottenere ciò che volete. Sabato la Luna entra nel vostro domicilio e vorrete cambiare qualcosa di voi, facendolo con grande stile.

Toro: apparite molto insoddisfatti, siete infelici e questo malumore non vi fa apprezzare ciò che possedete. Cercate di tirarvi su di morale, altrimenti questa tristezza comprometterà anche la sfera affettiva, minacciando un amore. Sabato che la Luna è in Ariete, puntate un raggio lunare sulla vostra situazione e valutate se dovete lasciare andare qualcosa che vi turba.

Gemelli: aprite il vostro cuore ai rapporti con gli altri, che siano amorosi o di amicizia, avete bisogno di stare in compagnia, quindi approfittate di questo fine settimana per circondarvi di persone che contano. Durante il weekend vedrete la vostra vita sotto una luce nuova grazie all'influsso del Sole proveniente dall'Acquario. La vostra anima è in fase di perfezionamento.

Cancro: la Luna dal domicilio dei Pesci manda un raggio luminoso su di voi, intersecandosi con i nodi lunari presenti nel segno.

La sensibilità e l'immaginazione saranno potenziate in voi proprio da questo trigono favorevole. Beneficiate di questo influsso energetico, potrete realizzare la vostra vita dal punto di vista affettivo.

Leone: Giove dalla casa astrologica nona espande i suoi influssi fortunati, spetta a voi coglierli. Essi indicano la possibilità di un guadagno nella giornata di venerdì, Marte dal domicilio di Ariete vi spinge all'azione, senza aver paura di sbagliare. L'amore sarà un tantino superficiale.

Vergine: non chiudetevi a riccio nella giornata di venerdì, sentendovi inadeguati e timidi. Anche in amore, farete fatica a esternare i vostri sentimenti. Sabato, che la Luna è nella prima casa astrologica, potrete analizzare il vostro rapporto vedendolo sotto una luce nuova e magica: capirete che dovrete andare maggiormente incontro alle esigenze degli altri.

Gli astri e l'oroscopo del weekend dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione agli sbalzi di tensione che potrebbero arrecare dei "corti circuiti" amorosi.

L'amore per voi amici della Bilancia è troppo altalenante, cambierete spesso umore e ciò non giova ai rapporti amorosi.

Scorpione: il vostro stato emotivo, come per magia, ha analizzato il passato e attinge tutte le sensazioni buone che si possono percepire, stabilizzando il presente. Sarete degli Scorpioni nuovi in questo fine settimana, rassicurati da un presente fortunato e aperti al futuro.

Sagittario: il transito di Giove nel vostro cielo continua a portarvi fortuna, adesso il trigono con Marte vi esorta a darvi una mossa, migliorando le vostre situazioni amorose. Chissà che in questo fine settimana questo influsso astrale non vi spinga tra le braccia di un fortunato partner.

Capricorno: la congiunzione Venere-Saturno nel vostro segno sigilla un amore indissolubile o un matrimonio. Il rapporto amoroso però sarà basato più sulla fedeltà che sull'espansività dei sentimenti, quindi lasciate questo atteggiamento troppo "controllato" e abbandonatevi alle coccole.

Acquario: sarete molto comunicativi con gli altri, in particolar modo venerdì potrete sfruttare le vostre capacità attingendo a una spiccata acutezza mentale, utile per emergere nel lavoro. Programmate per il futuro, questo è un buon momento. In amore, sarete un tantino irrequieti, quindi perché non vi concedete una pausa con un weekend romantico?

Pesci: le stelle vogliono aiutarvi a cambiare qualcosa che non va, quindi approfittate della presenza della Luna nel vostro domicilio, senza aspettare gli eventi ma passando all'azione. Giungeranno buone opportunità e sorprese amorose.