Ogni Oroscopo racconta una storia speciale, basata sui transiti planetari del giorno. Questi incroci magici e ricchi di mistero sottolineano il destino di ciascun segno dello Zodiaco, puntando sulle sensazioni e le opportunità di ognuno. La Luna entra nei Pesci e questo passaggio delicato porta con sé effetti contrastanti, insicurezze e responsabilità, invitando tutti i segni ad approfondire con saggezza le loro sfere vitali. Analizziamo questi effetti lunari nell'oroscopo giornaliero di giovedì 7 febbraio.

La dimensione dell'amore e il lavoro illuminati dagli effetti lunari

Ariete: guardate e analizzate i vostri desideri e quali effetti producono le vostre rinunce.

Alla fine capirete che ogni sforzo regala nuovi traguardi e ogni rinuncia è direttamente proporzionale a una nuova sfida.

Toro: rimanete con i piedi per terra nella giornata di giovedì, la Luna in Pesci vi rende trascendentali e sognatori ma è ora di collegarsi con una realtà lavorativa che esige delle risposte. Tenete fede ai vostri impegni e delegate i sogni alla sfera affettiva.

Gemelli: giovedì cercherete l'aiuto di una persona a voi vicina, in questo modo avrete la conferma che gli sforzi giornalieri producono ancora più frutti se effettuati in sintonia. Sogni e progetti richiedono spirito di sacrificio per essere attuati e voi siete coscienti di questo dato di fatto.

Cancro: sarete molto aperti ad ascoltare le esigenze degli altri, avendo un sesto senso e attingendo alla vostra forza interiore, che vi consentirà di risolvere attriti riguardanti i vostri familiari.

Nel lavoro, afferrate al volo un'ispirazione fulminea che vi regalerà successo.

Leone: giovedì cercherete l'appoggio lavorativo dei vostri colleghi, creando se possibile un team in grado di velocizzare il lavoro; le vostre qualità saranno infatti messe in risalto proprio da un lavoro di collaborazione. In amore risulterete instabili, manifestando freddezza o un forte slancio emotivo.

Vergine: sarete molto confusi nella giornata di giovedì, non capendo bene cosa desiderate dalla vita. Colpa forse dell'influsso della Luna in opposizione al vostro domicilio, che diminuisce il vostro senso pratico, confondendovi ulteriormente. Occhio quindi a non commettere errori sul lavoro e in amore, non lasciatevi influenzare dai consigli altrui.

La danza astrale dei sentimenti nell'oroscopo giornaliero dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: rivedete il vostro modo di agire e ponetevi degli interrogativi, valutando bene le relazioni con gli altri. Accelererete così un processo di trasformazione che risulterà a voi proficuo sia per i sentimenti che per la sfera lavorativa.

Scorpione: sarete illuminati da una scintillante sensibilità che tocca sia la sfera interiore che quella esteriore. La vita vi mette davanti delle scelte, che voi affronterete con coraggio e determinazione, attingendo a una serenità che è il frutto di un approfondito e felice lavoro interiore.

Sagittario: sarete investiti da un tocco di fortuna che vi regalerà un guadagno o un miglioramento della condizione socio-economica. State progredendo nel lavoro grazie all'influsso favorevole di Giove. In amore, cercate di attingere a maggiore creatività, uscendo dagli schemi prestabiliti.

Capricorno: nella giornata di giovedì esigerete un amore che vi infonda sicurezza, quindi ben strutturato su basi solide. Forse troppo rigoroso e privo di slanci, questo sentimento richiederebbe di lasciarvi andare alle sensazioni e viverle un po' "controcorrente". Sul lavoro, non lasciatevi influenzare dal giudizio altrui.

Acquario: prenderete coscienza della relatività della vita, valutando molteplici eventi positivi e negativi. Potrà essere destabilizzante, ma capirete che ogni situazione va vista come una sfida da affrontare per ottenere successo.

Pesci: fantasiosi ma un po' indecisi, la Luna nel vostro segno emana bagliori luccicanti, illuminando la sfera amorosa di romanticismo. Sarete ancor più riflessivi ed emotivi, quindi non prendete decisioni affrettate nella sfera lavorativa, potreste essere colpiti da attacchi di insicurezza improvvisi che minacciano i vostri progetti lavorativi.