La giornata di venerdì sarà all'insegna dei progetti per il weekend per il Gemelli, il Leone e il Pesci. Il Toro sarà uno dei favoriti della giornata grazie al suo magnetismo e dei successi conseguiti, mentre inizia un periodo “hot” per l'Acquario. Di seguito, le previsioni astrologiche per i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potrebbe benissimo essere una giornata "ni", ma qualcuno potrebbe seriamente togliervi i vostri propositi di stare bene ed in pace con voi stessi, ma soprattutto con gli altri.

Toro: avrete modo di essere al centro dell'attenzione in famiglia proprio grazie ad un successo che avrete ottenuto sul campo lavorativo e finanziario. Siate orgogliosi.

Gemelli: potreste essere sul punto di organizzare una gita romantica per voi ed il vostro partner, ma avrete dei seri dubbi sulla destinazione. Lasciatevi consigliare.

Cancro: avrete raggiunto una situazione mentale in cui potrete fare a meno di molte persone per accoglierne altre nella vostra vita. Meglio essere selettivi che subire dei tradimenti.

Leone: l'ennesimo successo conseguito dopo tanto tempo vi darà del sano buonumore da condividere con il partner e con la famiglia di origine. Concedetevi qualche strappo alla regola.

Vergine: un po' più rilassati e meno stressati. Venerdì potreste fare pace con molte persone con cui avete litigato in precedenza, magari offrendo tanti dolcetti per stare in compagnia.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potreste avere dell'insofferenza sul posto di lavoro che svanirà una volta a casa oppure al vostro bar preferito con un amico. Concedetevi uno sfizio in più rispetto al solito.

Scorpione: il weekend alle porte vi porterà un sospiro di sollievo, più che altro perché le insoddisfazioni in ambito lavorativo vi avranno indotto ad evitare il discorso "lavoro" per un po'.

Sagittario: dopo la passione il vostro partner potrebbe dovervi parlare di una questione importante. Ascoltatelo e prendete la decisione più razionale che potete.

Capricorno: per amore sarete disposti a trascorrere del tempo con il partner, ma senza troppe smancerie. Per voi sarebbe preferibile un dialogo filosofico oppure scientifico.

Acquario: avrete un riavvicinamento con il partner, e per non farvi mancare niente avrete modo anche di fare qualcosa di fantasioso in sua compagnia, ma non si arriverà all'erotismo.

Pesci: avrete il romanticismo alle stelle, quindi sfruttatelo per fare qualcosa che lasci il segno, magari qualcosa da dedicare al partner.