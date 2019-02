Annuncio

L'Oroscopo di giovedì 28 febbraio sarà un po’ pesante per Ariete, mentre Capricorno è alla ricerca di nuove conferme in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni per la giornata di giovedì.

Da Ariete a Vergine

Ariete: l'anno è iniziato in maniera piuttosto pesante per voi: avete molti progetti in testa e ci sono diverse risposte che state aspettando. A partire da marzo la situazione si farà meno pesante, ma per il momento dovrete pazientare. potrebbero presentarsi alcuni problemi sul lavoro, per cui dovete fare molta attenzione.

Toro: polemiche legate a discussioni di poco conto non mancheranno di certo in questa giornata di giovedì 28 febbraio. Dovrete cercare di essere prudenti ed evitare di parlare a sproposito.

Se al momento i vostri piani non sembrano andare per il verso giusto, non disperate: a marzo le cose potrebbero migliorare.

Gemelli: la giornata sarà migliore rispetto alle scorse settimane. In questo periodo siete convinti che ogni cosa vi remi contro. In questo momento state vivendo in una fase di fermo lavorativo. Se avete in ballo discussioni importanti, è bene che le rimandiate.

Cancro: le relazioni nate da poco potrebbero avere una grande durata. Chi invece ha una relazione da tanto tempo, potrebbe essere alla ricerca di nuovi stimoli. Se avete capito che la vostra storia non può avere un proseguo futuro, fareste bene a tagliare i rapporti. Il 28 febbraio dovrete rivedere alcune collaborazioni in ambito lavorativo.

Leone: in questo periodo avete il sospetto che qualcuno non sia stato molto leale con voi. Siete delle persone molto precise e volete vivere ogni relazione con la massima trasparenza.

Vergine: alcuni di voi stanno programmando il loro futuro. Dopo tante delusioni, le stelle sembrano essere dalla vostra parte. Se avete chiuso da poco una storia d'amore, potreste esservi aperti a nuove conoscenze. Qualcuno giovedì potrebbe avere qualche piccolo problema fisico.

Le previsioni degli altri segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: giovedì 28 febbraio sarà decisamente tranquillo per voi, tanto da sembrarvi addirittura piatto. Qualcuno potrebbe non trovare più stimoli nella propria relazione e decidere di guardare altrove.

Sul lavoro state attendendo delle risposte importanti, ma tutto sembra tacere.

Scorpione: l'ultima giornata di febbraio vi vedrà in netto recupero. Se qualcosa nella vostra relazione non è andata per il meglio, adesso avrete modo di chiarire. Se capite che il partner con cui state non è adatto a voi, cercate di troncare anzi che continuare a soffrire.

Sagittario: purtroppo potrebbero presentarsi davanti a voi degli ostacoli molto grandi da superare. Ci sono dei grandi progetti in ballo, ma purtroppo vi manca un po’ di grinta. In questo giovedì 28 febbraio avrete bisogno di persone che vi stiano accanto e che vi stimolino.

Capricorno: qualcuno potrebbe essere particolarmente preoccupato per una persona cara che non sta vivendo un bel momento. In amore siete alla ricerca di nuove conferme: amate le certezze e volete sentirvi sempre sicuri nelle relazioni.

Acquario: al momento siete molto intolleranti nei confronti degli altri. Evitate di lasciare il certo per l'incerto. Alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale sono diventati più esigenti e dunque nelle relazioni amorose potrebbe esserci stato qualche litigio con il partner.

Pesci: il 28 febbraio potresti vincere una bella sfida. Qualcuno potrebbe ottenere un'importante promozione in ambito lavorativo. In questo periodo avete maggiore fiducia nelle vostre capacità e ciò vi farà apparire più sicuri anche agli occhi degli altri.