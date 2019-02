Annuncio

Il mese di marzo sta ormai per arrivare, cosa prevedono le stelle per tutti nati Toro in questo nuovo periodo dell'anno? Febbraio è stato positivo per voi, il cielo è stato dalla vostra parte soprattutto a livello salutare. In campo sentimentale sono stati fatti grandi passi avanti, come testimonia l'inizio di nuove relazioni. Quello precedente dunque, è stato il periodo adatto per innamorarsi e mettersi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, è stato possibile intavolare delle strategie e portare avanti dei progetti da tempo in cantiere. Maggiore vitalità è stata data nel periodo centrale del mese, con l'ingresso di Marte nel segno.

A marzo potreste avere un calo di vitalità, anche a livello di salute. Potrebbero infatti esserci dei problemi non semplici da affrontare.

La prima parte del mese potreste sentirvi particolarmente agitati, evitate quindi di fare troppe cose insieme. Anche a livello sentimentale potreste sentirvi sottotono, quello di febbraio senza dubbio è stato un periodo migliore. Potrebbero esserci delle discussioni nella parte centrale del mese. A livello lavorativo, sarete particolarmente impegnati a gestire alcune situazioni iniziate con fatica nei mesi precedenti. Quello di aprile sarà un mese migliore, vivrete un recupero e ci saranno delle stelle interessanti sia per l'amore che il campo lavorativo.

Oroscopo marzo: lavoro e amore del Toro

A livello lavorativo, nonostante il calo di energia non inifferente, vi sentirete comunque sicuri nel portare avanti alcune situazioni che richiedono l'attivazione repentina delle vostre capacità.

Un recupero piuttosto positivo potrà esserci nella parte conclusiva del periodo, in concomitanza del pianeta Urano che ritorna nel segno. Come anticipato, non mancheranno impegni di varia natura, non semplici da gestire e che potrebbero richiedere molto del vostro tempo.

Per quanto riguarda il campo sentimentale, il mese inizia sottotono, nelle prime due settimane potrebbero nascere delle polemiche con conseguenti litigi, ma nei giorni successivi le stelle non escludono affatto importanti riconciliazioni; sarà necessario però che abbiate maggiore pazienza e mostriate spirito collaborativo. Il periodo migliore per quanto riguarda l'amore sarà il mese di maggio, anche se il prossimo mese, quello di aprile, vi garantirà un buon recupero e maggiori opportunità a livello sentimentale.