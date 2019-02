Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo dell'amore di coppia, dedicato alla giornata del 24 febbraio, lancia un focus sulle relazioni a due, aiutando ciascun segno zodiacale ad approfondire maggiormente i sentimenti amorosi. I transiti planetari diventano complici, esortando i protagonisti dello Zodiaco a vivere i sentimenti con spontaneità e maggior slancio emotivo. Di seguito le previsioni astrologiche di domenica.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il trigono di Urano con Giove vi regala un attimo di respiro, così potrete staccare per un po' la spina e accantonare i doveri derivanti dal lavoro, dalla famiglia, vivendo maggiormente la sfera sentimentale. E' il momento di pensare di più a voi e fare crescere la relazione di coppia.

Annuncio

Toro: avete posto la storia d'amore al primo posto della vostra vita, quindi è il momento di partire all'azione e di combattere affinché l'amore vada a gonfie vele. Marte nel vostro cielo astrologico vi trasforma in veri e propri guerrieri determinati.

Gemelli: è arrivato il momento di fare chiarezza nella vostra storia di coppia, anche voi che vivete una relazione stabile già da un po' sarete spinti da un impulso emotivo che vi chiede di indagare sui sentimenti e i bisogni di entrambi. E' un controllo scrupoloso ma efficace, per non rischiare che l'amore si areni e sfoci nella noia.

Cancro: Nettuno dal domicilio astrologico dodicesimo diventa per voi un grande alleato, in grado di produrre maggiore empatia e apertura d'animo nei confronti del partner.

Annuncio

I migliori video del giorno

Saturno in Capricorno vi mette i bastoni tra le ruote, ostacolandovi un po' ma in realtà vorrebbe che rompeste con il passato, dandovi una mossa nel presente.

Leone: nel rapporto di coppia sarete molto sinceri, ricercando sempre la verità e indagando sulle sensazioni che il partner nutre nei vostri confronti. Allargherete la visuale dei vostri sogni, lasciandovi prendere dai pensieri più che dalle cose materiali, in questo modo riuscirete anche a progettare una felicità futura.

Vergine: buono l'amore di coppia per voi amici della Vergine, le posizioni favorevoli di Marte e Saturno vi spingono a credere maggiormente in voi stessi e nelle vostre capacità. L'amore diventa qualcosa di prezioso, quasi solenne e voi dovrete coltivarlo giorno dopo giorno.

Annuncio

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Urano vi riserva sorprese inaspettate dal cielo astrologico opposto, quindi non potrete pianificare l'amore, e per tale motivo vivrete di alti e bassi che movimenteranno molto la relazione a due. Ma non temete, a marzo verranno tempi migliori.

Scorpione: apparentemente tranquilli e mansueti, voi amici dello Scorpione covate nel vostro animo una certa aggressività che la Luna nel domicilio illumina, individuando le debolezze ed esortandovi a capirne le motivazioni. Approfittate di questo viaggio interiore per vivere le sensazioni amorose in modo equilibrato e più spontaneo.

Sagittario: vi sentirete più sollevati, come liberati da un macigno che vi opprimeva il cuore, limitando l'approfondimento di sensazioni nascoste. Approfittate della fortuna che Giove vi regala, benedicendo la vostra coppia e così, liberi dai "pesi dell'anima", potrete essere felici con il vostro partner.

Capricorno: sarete portati alla meditazione, sentendo forte il desiderio di restare per un po' da soli. Non è depressione, è solo voglia di riordinare un po' le idee, riequilibrando così gli impulsi emotivi e ripartendo alla grande.

Acquario: controllate la vostra emotività e tenete a bada l'irritabilità. L'opposizione tra Luna e Marte rispetto al vostro segno producono scatti improvvisi. Quindi attenzione a non generare la goccia che fa traboccare il vaso in amore, sfogando troppo la vostra impulsività con il partner.

Pesci: se compariranno degli attriti nella relazione di coppia, potrete sempre rifugiarvi in un mondo creato dalla vostra immaginazione, giusto il tempo che occorre per superare un momento critico.