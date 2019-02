Annuncio

In arrivo un nuovo mese anche per tutti i nati sotto il segno del Leone. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro, l'amore e la salute di tutti i nati sotto questo particolare segno. Di seguito consigli per gestire bene il periodo compreso tra il primo ed il 31 marzo 2019. Per il Leone quello di febbraio è stato un mese tranquillo, è stato possibile proseguire le situazioni iniziate nel mese precedente ed ottenere anche dei discreti successi. Belle le stelle che hanno riguardato il lato salutare, nonostante qualche giornata agitata nella parte centrale del periodo. In amore è stato possibile superare le tensioni, anche in quelle situazioni che sembravano essere senza via d'uscita.

Con il transito di Marte, soprattutto nella prima parte del mese, è stato semplice organizzare le questioni lavorative.

Nel mese di marzo, a livello salutare soprattutto nella prima parte del periodo potreste sentire dei fastidi. Non mancheranno dei momenti di agitazione a causa di scadenze da rispettare. Il periodo da tenere sotto controllo sarà quello centrale, cercate di fare le cose con calma e pazienza. Poche novità in campo amoroso, cercate di dedicare abbastanza tempo al partner, senza farvi travolgere dal campo professionale. Nel lavoro, con Giove in buon aspetto, potrete sfruttare la vostra energia seppur non illimitata. Leggiamo di seguito le previsioni dettagliate che riguardano il campo sentimentale e quello lavorativo dei nati Leone.

Oroscopo marzo 2019: lavoro e amore del Leone

Nei sentimenti, è possibile che qualcuno viva dei momenti di insoddisfazione. In questo periodo desiderate riflettere per comprendere se fare o meno dei passi importanti che riguardano il vostro rapporto di coppia. Le coppie che hanno superato dei problemi nel mese precedente potranno portare avanti i propri progetti, mentre chi tenta in tutti i modi di salvare una relazione veramente molto in difficoltà, potrà risentire di gravi momenti di stress. Se qualcuno ha concluso la propria relazione nei mesi precedenti, adesso avrà modo di recuperare un po'.

Per quanto riguarda il campo lavorativo, è possibile che vi sentiate indecisi, soprattutto nella terza settimana del mese, periodo in cui vi sentirete particolarmente nervosi.

È possibile che i progetti iniziati da qualche tempo, possano subire un rallentamento. Quello di aprile sarà un mese interessante sia per il campo lavorativo che per i sentimenti, non temete dunque: la ripresa è dietro l'angolo.