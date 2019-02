Annuncio

Annuncio

Secondo gli studi degli esperti di Astrologia, le stelle e la disposizione dei singoli pianeti influenzano la nostra vita, il nostro destino, le nostre singole giornate. Vediamo quali sono le previsioni per i dodici segni dello Zodiaco per il 12 marzo 2019.

Ariete, Toro, Gemelli: oroscopo

Ariete: sarà una giornata no, per chi fa parte delle forze dell'ordine. Secondo l'Oroscopo sono favoriti gli incontri d'affari, mentre le donne del segno avranno alcune incomprensioni coi loro figli per quanto riguarda questioni scolastiche.

Toro: affinità con le persone del Sagittario sono previste per la giornata del 12 marzo, soprattutto in ambito artistico-creativo. Ricordate però che spesso non è tutto oro quel che luccica.

Annuncio

Gemelli: tra il dire e il fare spesso c'è di mezzo l'orgoglio, che spesso vi porta a commettere errori. Se nel corso di questa giornata saprete essere umili e flessibili, sicuramente potrete ottenere buoni risultati.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro: la mattinata del 12 marzo secondo l'oroscopo del vostro segno sarà da dimenticare, perché sarete vittime di alcuni equivoci e una persona a voi vicina vi farà pesare qualcosa.

Leone: dovrebbero arrivare buone notizie dal settore lavorativo ma potreste pagare il ritardo col quale avete ottemperato ad alcune questioni burocratiche e fiscali.

Vergine: la giornata sarà abbastanza piatta, con esclusione delle persone della Vergine che hanno l'ascendente in Cancro e Capricorno. Potreste essere feriti da alcuni pettegolezzi.

Annuncio

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia: non tutti i mali verranno per nuocere in questa giornata: un duro litigio sul luogo di lavoro chiarirà quali sono i vostri veri alleati nel conseguimento degli obiettivi aziendali.

Scorpione: prestate attenzione alla guida soprattutto durante le ore serali. Giornata negativa per le coppie, che avranno diverse incomprensioni.

Sagittario: dovrete lottare per salvaguardare il posto di lavoro. Qualcuno cercherà di farvi cambiare idea su una persona, senza peraltro riuscirvi. Qualcuno sta cercando di manipolarvi?

Capricorno, Acquario, Pesci: previsioni dell'oroscopo

Capricorno: state rimandando troppo una decisione di una certa importanza per il vostro futuro lavorativo. Siete persone che generalmente amano i cambiamenti e i trasferimenti, ma questa volta c'è qualcosa che vi frena.

Annuncio

Bene la salute il 12 marzo.

Acquario: vi sveglierete pieni di entusiasmo, ma purtroppo secondo l'oroscopo del vostro segno la giornata sarà piena di insidie.

Pesci: sarete particolarmente lunatici perché di notte non riuscite a riposare bene a causa dell'emicrania.