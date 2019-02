Annuncio

I pianeti elargiscono effetti positivi nella giornata di giovedì, sottolineando le promesse fatte a ciascun segno zodiacale. Mercurio garantirà effetti positivi al Cancro, allo Scorpione, all'Ariete e al Capricorno. Tali segni potranno aprirsi maggiormente al dialogo e vivere le sensazioni con ragguardevole immaginazione, contando sulle previsioni astrali a loro favorevoli. E gli altri segni? Analizziamo insieme la situazione nell'Oroscopo di domani.

Lavoro e amore nelle previsioni astrali di giovedì

Ariete: sempre pronti ad agire, voi amici dell'Ariete sosterrete le vostre ambizioni lavorative, cercando di mettere in pratica i vostri sogni e puntando sulle vostre spiccate capacità. In amore sarete più comprensivi e sensibili nei confronti delle persone a voi care.

Toro: il pianeta Mercurio forma un bel sestile con Marte nel vostro cielo. Questi due astri energetici vi spingono a fare sempre di più, perfezionandovi ulteriormente sul lavoro e cambiando le percezioni sentimentali in meglio.

Gemelli: scacciate via questa apatia che vi fa vedere tutto nero intorno a voi, forse l'opposizione di Luna-Giove vi infastidisce. Senza una carica di energia positiva non riuscirete a vivere pienamente la vostra vita.

Cancro: l'influsso di Nettuno dalla casa astrologica dei Pesci vi farà rispondere alle domande in modo evasivo, tanto che non cercherete uno scontro aperto ma preferirete allontanarvi, eludendo l'ostacolo. Questo essere in bilico anche nei confronti dei sentimenti scaturisce dalla vostra convinzione, a volte sbagliata, di non essere capiti.

Leone: l'influsso benefico dell'astro lunare dal domicilio del Sagittario vi coccolerà e sarete più espansivi e premurosi nei confronti degli altri. Rimanete connessi sul lavoro, dialogando al meglio per stringere relazioni sociali redditizie.

Vergine: dimostrate maggior entusiasmo per la persona che vi sta accanto, spesso voi amici della Vergine dedicate molte attenzioni ai conoscenti. Chi vi circonda ha un ruolo fondamentale nella vostra vita, ma anche il partner pretende attenzioni.

Gli astri e l'oroscopo dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: procedete sulla via della realizzazione professionale, i pianeti sono favorevoli a un cambiamento positivo che vi procura successo. Cercate di potenziare maggiormente l'immaginazione, vi servirà sia per il lavoro che per migliorare la sfera affettiva.

Scorpione: affrontate una situazione che va risolta con la giusta carica energetica che voi possedete innata. Non è da voi aggirare le difficoltà, ma l'influsso di Nettuno dal domicilio dodicesimo vi colpisce, facendovi stare un po' tra le nuvole. Queste evasioni saranno innocue se non prolungate eccessivamente.

Sagittario: l'introversa Luna in congiunzione con il socievole Giove nel vostro cielo cerca un accordo per beneficiarvi. Unendo il loro influsso benevolo, la Luna vi farà attingere a una giusta intuizione, per capire la via da intraprendere. Giove vi garantisce la gioia di vivere in abbondanza.

Capricorno: l'intuizione che vi garantisce la Luna vi consentirà di capire al volo eventuali difficoltà sul lavoro. Utilizzare la stessa intuizione anche per l'amore.

Acquario: sarete molto positivi e questo atteggiamento ottimistico nei confronti del futuro vi darà la spinta giusta per mettervi in gioco. Dunque, osate senza paura, anche facendo alcune mosse azzardate nel lavoro. Vedrete che andrà tutto per il meglio.

Pesci: l'egocentrico Sole in congiunzione con Nettuno, che è più propenso a evolversi, non si concilia alla perfezione nel vostro cielo, ma comunque gli effetti che questi due pianeti sprigionano sono positivi. Potrete investire l'immaginazione che vi fa sognare a occhi aperti, impiegandola nel sociale e nei sentimenti.