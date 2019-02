Annuncio

Il prossimo weekend, 9-10 febbraio, è quello che precede la festa di San Valentino, quindi sarà bene cominciare a pensare a come passarlo in compagnia del partner e a quale regalo fargli. Di seguito le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni relativo al weekend.

Ariete, Toro, Gemelli

Ariete: vi sentirete molto in forma, quindi tenderete a strafare, ma dovete capire che il vostro organismo potrebbe risentirne, quindi cercate di organizzare le vostre giornate in modo meno dispendioso durante questo mese.

Toro: c'è sempre qualcuno che vi fa notare i vostri difetti, invece di soffermarsi sui vostri pregi, che sono molti. Non temete: è solo invidia, presto queste persone dovranno ricredersi.

Gemelli: se non volete che le vostre abitudini vengano stravolte dal desiderio di somigliare a qualcuno che stimate molto, cercate di ragionare sempre con la vostra testa facendo valere la vostra personalità.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro: chi è in coppia potrebbe decidere di compiere un passo molto importante, come la convivenza o il matrimonio. Momenti di romanticismo assicurati.

Leone: vi consigliamo di non litigare con qualcuno che non sopportate, potrebbe tornarvi utile anche in ambito lavorativo.

Vergine: la famiglia è al centro dei vostri pensieri e delle vostre preoccupazioni. Coi vostri cari trascorrerete dei momenti spensierati, che vi faranno dimenticare qualche acciacco di troppo.

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia: la vostra innata voglia di libertà a volte è eccessiva e vi porta a trascurare le persone care: a febbraio cercate di non ripetere questo errore.

Scorpione: vi consigliamo di provare a farvi perdonare qualche disattenzione con un gesto che possa dimostrare vero affetto per le persone importanti della vostra vita. Attenzione alla dieta.

Sagittario: l'oroscopo del weekend per voi è molto favorevole, potreste vivere due giorni molto gratificanti con le persone che più vi rilassano. Non mangiate troppo.

Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno: nei momenti difficili riuscite sempre a tirare fuori il meglio di voi stessi e questa è una grande qualità, che vi sarà riconosciuta in questi giorni.

Acquario: molto bene la salute il 9-10 febbraio, potreste approfittarne per fare molto sport visto che state diventando troppo sedentari. Stare all'aria aperta qualche ora farà bene anche al vostro morale.

Pesci: ci sono persone che proprio non riescono a capirvi e voi non riuscite a perdonargli questa mancanza di sensibilità. In questi giorni potreste cercare di recuperare questi rapporti difficili, ma solo se saprete essere umili e decisi al tempo stesso, quando si tratterà di chiarirsi.