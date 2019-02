Annuncio

L'Oroscopo del giorno 23 febbraio annuncia a gran voce lo spettacolare ingresso della Luna nel campo dello Scorpione. Il transito della "musa dei poeti" entro i confini del segno d'acqua è previsto dall'astrologia già da questo sabato pomeriggio, precisamente a partire dalle ore 15:36. Curiosi di sapere, oltre alla scontatissimo Scorpione, quali saranno gli altri segni fortunati in amore? Per quanto riguarda la giornata sotto esame, coincidente con l'inizio del weekend, il cielo del momento si prepara a dare uno scossone forte ai sentimenti e agli affetti in generale. Allora, diciamo subito che per quanto riguarda i settori della vita rappresentati dall'amore e dal lavoro, a dare compagnia al segno d'acqua in vetta alla classifica saranno Bilancia, Sagittario e Pesci.

Tornando ad anticipare qualche "chicca" in merito alla ripartenza del nuovo weekend, decisamente in difficoltà questo fine settimana gli amici dell'Acquario, purtroppo valutato nelle previsioni di sabato 23 febbraio con le tre stelline relative ai frangenti "sottotono". Pronti a scoprire qualcosa di più?

Classifica stelline 23 febbraio 2019

Questo sabato, in base a quanto espresso dalle effemeridi, si prevede possa essere vincente sia in amore che nel lavoro per quattro segni. In questo caso, a fare da metro di misura la nuova classifica stelline riguardante il giorno 23 febbraio 2019. In evidenza nella scaletta troviamo Scorpione, Bilancia, Sagittario e Pesci, tutti favorevolmente appoggiati dalla Luna in transito proprio questo sabato.

Allora, andiamo subito a mettere in evidenza l'intera scaletta con il responso segno per segno, messo a disposizione dall'astrologia quotidiana:

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Bilancia, Sagittario, Pesci;

★★★★: Capricorno;

★★★: Acquario.

Luna in Scorpione, la giornata in amore e nel lavoro

Bilancia - Il prossimo sabato si preannuncia davvero sorprendente in campo sentimentale per voi della Bilancia. L'amore si muoverà verso un senso di calma, sarete a vostro agio e vi sentirete pieni di gioia di vivere. In molti vi riavvicinerete molto di più, rispetto ai giorni passati, agli interessi partner. Single, la felicità vi renderà belli dentro e fuori. Approfittate di questa giornata positiva e ricca di emozioni per mettere a segno qualche buon colpo a sfondo sentimentale.

Intanto, visto il periodo le previsioni del giorno invitano ad uscire con gli amici oppure a fare nuove conquiste. Nel lavoro, le combinazioni planetarie sembrano essere a vostro favore: avrete la possibilità di prendervi delle rivincite e finalmente ritrovare quell'equilibrio economico che ultimamente si era un po' smarrito.

Scorpione "top del giorno" - Partirà quasi sicuramente "col botto" questo vostro sabato di fine settimana. In prospettiva, come tra l'altro già anticipato in apertura, l'arrivo di una splendida Luna nel segno. In amore, certamente sarà una giornata al massimo dell'allegria per il passaggio di Mercurio e finalmente chiarirete con le persone con le quali si erano create delle incomprensioni e questo vi rasserenerà notevolmente, trascorrendo così una serata fantastica con lui. Single, Venere porterà un momento favorevole, specialmente per coloro che vogliono rimettersi in gioco in amore, approfittatene! Nel lavoro, sarete semplicemente effervescenti, brillanti e starvi accanto sarà per tutti un piacere. Tanti saranno i complimenti che riceverete e questo non farà altro che migliorarvi l'umore e rendervi più facili e leggeri i compiti che siete chiamati a svolgere.

Sagittario - In arrivo un sabato 23 febbraio perfetto con la giornata di fine settimana solare e felice in molti campi. In amore, questo periodo porterà di certo flussi astrali positivi capaci di dare una grande visione alle cose. Potrete contare su una profondità d'animo e su un giusto senso d'equilibrio nell'affrontare e vivere serenamente la vostra vita di coppia. Novità di un certo spessore a fine serata: cosa potrebbe essere? Siamo curiosi anche noi... Single, la vostra gioia si rifletterà nell'amore: sarete molto affettuosi, complici e disponibili con chi vi farà la corte, oppure troverete ottimi spunti per trovare nuovi approcci affettivi. Nel lavoro, avrete tanta iniziative, fantasia ed estro, il che vi permetterà di produrre spunti originali. In molti vi accorgerete così di aver realizzato buoni affari e di aver concluso operazioni redditizie.

Capricorno - Giornata discretamente buona, valutata nelle predizioni di sabato come lineare e tranquilla su molti fronti. In amore, buono il rapporto di coppia. In primo piano soprattutto l'amicizia e i rapporti con il parentado, messi in risalto dal momento sicuramente improntato al buon dialogo: approfittate per chiudere o aprire qualche parentesi che avete particolarmente a cuore. Non mettete però in secondo piano il partner ma date tutte quelle attenzioni che merita. Single, questa giornata favorirà gli incontri, quindi non tiratevi indietro ma cercate di presentarvi con un sorriso. L'amore potrebbe essere dietro l'angolo, sappiatelo! Nel lavoro intanto, saprete applicarvi con abilità e competenza anche a quei noiosi compiti quotidiani che non vi esaltano ma che bisognerà necessariamente svolgere. In arrivo nuove responsabilità capaci di dare basi concrete per il vostro futuro.

Acquario - Una giornata improntata quasi completamente all'impegnativo "sottotono" per voi Acquario. In campo sentimentale sarete piuttosto agitati ma sarà comunque un momento buono per eventualmente chiarire situazioni o questioni aperte. Diciamo che a questo punto della vita non potete più sopportare delusioni o incertezze: smascherate chi gioca con il vostro cuore e mettetelo alle strette, ok? Prendere o lasciare! Single, se qualcuno vi dice che state avendo delle mancanze nei suoi confronti non significa che vi stia criticando, bensì che soffre per il vostro comportamento. Allora date più fiducia e non ve ne pentirete. Nel lavoro invece, nella giornata odierna la vostra indole sarà scontrosa. Se qualcuno dovesse parlare a sproposito in merito al vostro operato, vi arrabbierete all'istante: cercate di tranquillizzarvi, passerà.

Pesci - Questo fine settimana per noi nativi dei Pesci si presume possa essere decisamente su un altro livello (ovviamente positivo!). Secondo l'oroscopo del giorno 23 febbraio, riguardo l'amore, il partner dimostrerà di amarvi comprendendo e accettando le vostre eventuali titubanze, forse anche appoggiando il vostro punto di vista. Diciamo pure che, se ne aveste bisogno, sarete amorevolmente supportati dalla dolce metà. Se single invece, la vostra vita sentimentale splenderà di colori vividi e la fortuna favorirà incontri fortunati. Approfittate di tanta positività per tentare qualcosa che non avete mai osata fare e divertitevi. Il lavoro a più di qualcuno porterà senz'altro buone notizie o belle soddisfazioni. Progetti e lampi di genio consentiranno di consolidare una posizione attualmente in stallo.