Il 4 marzo i nati sotto il segno dell'Ariete vivranno una giornata contraddittoria, con una mattinata piena di promesse non mantenute e una serata davvero deludente, nonostante le vostre aspettative elevate. Meglio rifugiarsi negli affetti familiari.

Per quanto concerne il Toro, il 4 marzo sarà una giornata da dimenticare, estremamente negativa sotto diversi punti di vista, non ultimo quello sentimentale. I Gemelli invece secondo l'Oroscopo potrebbero avere delle belle sorprese dal 4 marzo. Le soddisfazioni maggiori dovrebbero arrivare dalla famiglia e in particolare dai figli.

Cancro, Leone e Vergine: le previsioni delle stelle

Il Cancro accuserà dei malesseri passeggeri e sarà esposto a qualche litigio di troppo in ufficio, dove ormai da tempo c'è qualche problema.

Non andrà meglio ai nativi del Leone, soprattutto se hanno l'ascendente in Gemelli. La Vergine è invece un segno zodiacale favorito dalle stelle in questa giornata e in modo speciale nelle ore serali.

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia: giornata sottotono: il cambio di stagione imminente sembra crearvi qualche imbarazzo, ma la verità è molto semplice: avreste una gran voglia di cominciare una nuova vita da qualche altra parte.

Scorpione: molti impegni familiari vi faranno arrivare alla sera molto stanchi, consapevoli di avere combinato ben poco.

Sagittario: il campo della creatività vi ha sempre interessato e a ben guardare vi ha reso delle persone migliori. Il 4 marzo potreste avere occasione di frequentare una mostra o vedere un bel film, che vi farà sentire gratificati.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: qualche buona soddisfazione solo per chi si sposterà molto durante il giorno per motivi di lavoro. Particolarmente negativa sarà la giornata dei Capricorno con ascendente Acquario.

Acquario: il 4 l'oroscopo è benevolo con gli studenti. Meno positive saranno le prospettive per i lavoratori, soprattutto nel settore edile. Il 2019 è complessivamente positivo per l'Acquario, ma questo periodo fa proprio eccezione: da tempo le cose non vanno secondo le vostre aspettative.

Pesci: quando un amore finisce è sempre la stessa storia per le persone sensibili come voi: vi sentite morire, ma questo potrebbe rivelarsi un giorno adatto per chiarirsi e provare a ricostruire il rapporto.

Salute buona e livello energetico in sensibile aumento: l'aria di primavera vi fa bene?