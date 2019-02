Annuncio

Il 3 marzo 2019 sarà una giornata particolarmente fortunata per le persone nate sotto il segno dell'Ariete, che avranno la possibilità di un rigenerante recupero psicofisico, agevolato dalle stelle.

Per quanto riguarda i nativi del Toro, la giornata del 3 sarà felice per le donne del segno, in particolare per quelle con ascendente Vergine e potrebbero incontrare una persona veramente speciale, che farà battere il loro cuore. Buone nuove dovrebbero arrivare anche in ambito lavorativo.

I Gemelli potrebbero ricevere interessanti novità se hanno inviato i loro curriculum vitae per trovare un'occupazione. La carica passionale, tipica del segno in esame, sarà amplificata dalle influenze astrali favorevoli del 3 marzo 2019. La serata potrebbe fornire l'occasione giusta per un incontro galante.

Cancro, Leone, Vergine: previsioni zodiacali

Cancro: dovreste esternare di più i vostri sentimenti, invece di reprimerli: la vostra salute potrebbe risentirne. Potreste infatti soffrire di emicrania, sintomo di uno scadimento significativo del vostro stato di forma.

Leone: dovreste evitare di mangiare cibi troppo grassi, il vostro fegato sta andando in sofferenza. Serata propizia per un incontro con gli amici di sempre.

Vergine: il vostro quadro zodiacale prevede per il 3 marzo un'intesa perfetta con i colleghi del vostro staff. Non fidatevi però troppo di coloro i quali dispensano consigli con troppa facilità.

Bilancia, Scorpione, Sagittario: oroscopo

Bilancia: il 3 marzo potrebbero aprirsi porte molto importanti per gli under 35 della Bilancia ed in particolare per chi ha l'ascendente in Toro.

Scorpione: sarete sotto una buona stella che vi farà limitare i danni in caso di pericolo.

Sagittario: giornata molto favorevole per gli appassionati di sport. Ai bordi della piscina o sulle tribune di un campo da tennis potreste fare un incontro sorprendente.

Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno: Plutone in assetto positivo vi regalerà nuove energie, ma dovrete stare attenti ad usarle in modo giusto, per non correre il rischio di strafare.

Acquario: cercate di sorprendere le persone che negli ultimi tempi vi hanno criticato, senza sapere molto di voi e dei vostri problemi esistenziali.

Pesci: giornata buona per cominciare una nuova attività creativa, come un corso di ballo o di pittura.

Servirebbe a ritemprare il vostro spirito un po' angosciato da tante preoccupazioni.