Gli studiosi dell'Oroscopo prevedono un mese di febbraio molto positivo per le persone nate sotto il segno del Toro (dal 21 aprile al 21 maggio), che del resto hanno davanti a sé un 2019 davvero favorevole sotto tutti gli aspetti.

Il Toro e l'amore a febbraio 2019

La vita di coppia andrà a gonfie vele per il Toro, segno che dà sempre molta importanza all'amore, essendo sotto l'influenza di Venere. La festa di San Valentino sarà una splendida occasione per vivere momenti felici con la persona amata e chiarire qualsiasi tipo di incomprensione.

Vi consigliamo di fare un regalo più importante del consueto perché sarebbe molto apprezzato dal vostro partner, a coronamento di un ottimo periodo, che peraltro continuerà nei mesi successivi.

Il Toro può apparire come un vero e proprio don Giovanni, soprattutto quando ha l'ascendente Leone, ma in realtà non è affatto così: il Toro non vede l'ora di incontrare la persona giusta, perché ha bisogno di certezze e di solidità in senso lato. Non ama cambiare ed è piuttosto abitudinario e per questo viene spesso accusato (erroneamente) di essere pigro.

Gli affari per il Toro a febbraio

I nativi del Toro sono a loro agio nei panni di semplici dipendenti, come pure di imprenditori, perché essendo persone molto razionali amano la disciplina e il rispetto delle regole. Non temono la fatica, perché riconoscono l'importanza del lavoro per riuscire a circondarsi di quelle comodità e certezze che cercano da sempre. Il mese di febbraio 2019 sarà perfetto per far partire nuovi progetti lavorativi, anche perché vi sentirete pieni di energia e in ottima salute per realizzare progetti anche di una certa difficoltà, nei quali potreste coinvolgere anche alcuni familiari.

Il Toro ama tutto ciò che ha a che fare col premio e il riconoscimento, quindi si impegna a fondo anche in ambito lavorativo, per ottenere una significativa ricompensa.

Il segno del Toro e l'amicizia secondo l'oroscopo

Essendo il segno appartenente a persone molto orgogliose, i taurini non tollerano mancanze di rispetto da parte degli amici e arrivano anche a togliere il saluto con facilità, quando qualcuno tradisce la loro fiducia senza apparente motivo. A febbraio questa tendenza del Toro sarà confermata e qualche screzio con amici di vecchia data potrebbe degenerare in discussioni molto accese. Dovreste cercare di moderare un po' alcuni vostri comportamenti che, a ben guardare, sono solo la conseguenza di un eccesso di sensibilità, che a volte finisce per diventare il vostro tallone d'Achille.