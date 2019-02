Annuncio

Secondo l'Oroscopo del mese di febbraio per il segno dell'Ariete, questo periodo sarà estremamente complesso: molti problemi dovranno essere affrontati col giusto spirito, per individuare le soluzioni più adatte ed economiche. Attenzione a non disperdere troppe energie, anche per prevenire il mal di testa che è una delle vostre caratteristiche naturali.

Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni zodiacali mensili per questo segno.

Febbraio 2019 e il campo sentimentale per l'Ariete

Cercate di non approfittare troppo del buon carattere del vostro partner.

Sforzatevi di essere più comprensivi e rispettosi con lui (o lei), perché il vostro modo impetuoso e impulsivo di affrontare le discussioni potrebbe portare a vere e proprie liti che, secondo l'oroscopo, andrebbero a minare pericolosamente i rapporti di coppia per l'Ariete.

Le cose andranno comunque migliorando nei mesi successivi, ma solo se saprete superare questi momenti di crisi di coppia, che vi metteranno a dura prova a febbraio. In ogni caso il vostro oroscopo dell'anno è molto positivo e quindi alla lunga tutto si sistemerà.

L'Ariete e il mondo del lavoro: periodo molto positivo

I risultati conseguiti in ambito lavorativo vi stupiranno, specie se ci metterete il giusto impegno. Avete bisogno di vedere la vostra vita sotto un'altra prospettiva: se saprete essere più ottimisti, riuscirete ad affrontare meglio le varie problematiche che si presenteranno durante il mese di febbraio, anche per quanto riguarda il lato professionale, nel quale potrebbe essere un buon momento per investire di più il vostro tempo e il vostro denaro.

Il rapporto con gli amici: l'Ariete è troppo permaloso, anche a febbraio 2019

Aprite il vostro cuore agli amici, raccontate senza paura le vostre debolezze: la loro capacità di ascoltare e di capirvi vi sorprenderà.

Tendenzialmente siete un po' permalosi e questo rappresenta un limite nel rapporto con gli altri: dovete avere la capacità di essere più umili, almeno quando capite di essere dalla parte del torto, e soprattutto non dovete intestardirvi nella difesa delle vostre idee. L'Ariete è tendenzialmente il segno delle persone pignole, ma se questa caratteristica è vista come una qualità importante per quanto riguarda lo studio e il lavoro non è così nei rapporti interpersonali. Anche se c'è la consapevolezza che questa vostra peculiarità è collegata ad una grande sensibilità e a un alto senso di responsabilità.