Approfondendo le previsioni astrologiche di mercoledì sulle relazioni a due, l'Oroscopo dell'amore di coppia dedicherà anche una frase d'amore a ciascun segno zodiacale, un consiglio in più per approfondire i sentimenti in modo sensazionale e profondo.

Previsioni astrologiche di mercoledì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il vostro entusiasmo scaccerà via alcune nuvole che minacciano il vostro cielo amoroso. Avrete così le idee più chiare e potrete maggiormente approfondire i sentimenti in due. Una frase per voi: "Tutto ciò che so lo so solo perché amo". (Lev Tolstoj)

Toro: vi sentirete molto attratti dal vostro partner, vivendo appieno le sensazioni passionali che per un po' avevate accantonato.

Apritevi sempre di più alla vostra metà, sentirete di potervi fidare. Una piccola poesia: "Ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente". (William Shakespeare)

Gemelli: troppo esasperati dalle vostre emozioni, non riuscirete a esternare l'amore che provate per il partner. Cercate di scacciare via un'oppressione che vi attanaglia l'anima oppure fate chiarezza in voi stessi, capendo se è proprio il partner che vi soffoca. Una frase del giorno: "Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato e tutto ciò che devi ancora essere". (Ernest Hemingway)

Cancro: l'amore vi mette davanti un bivio e voi dovrete scegliere quale strada intraprendere per giungere alla felicità.

Potrete approfondire maggiormente il lavoro e la carriera o darvi al nido familiare, realizzandovi negli affetti. Un pensiero: "Amare non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione". (Antoine de Saint-Exupery)

Leone: il trigono favorevole che Urano e Luna creano con il vostro segno vi apre alle novità, sarete maggiormente ottimisti nelle relazioni di coppia. Sarete dinamici e anche un tantino eccentrici. Ecco la frase: "Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami sarò sempre nel tuo cuore...se mi odi, sarò sempre nella tua mente". (William Shakespeare)

Vergine: l'amicizia nata con una persona conosciuta da poco potrebbe confondervi ulteriormente, offuscando i sentimenti che provate per il vostro partner. Dovrete capire bene quali sono i vostri desideri e se la nebbia è passeggera. Una frase poetica: "Non conosco altra ragione di amarti che amarti".

(Fernando Pessoa)

Una frase poetica e l'oroscopo dell'amore di coppia

Bilancia: state rinascendo da esperienze passate, rivivendo quasi le sensazioni vecchie per correggere e migliorare quelle presenti. Continuate così, cari amici della Bilancia, solo non lasciatevi prendere dalla malinconia. Ecco il pensiero per voi: "Se non ricordi che l'amore ti abbia fatto commettere una piccola follia, allora non hai mai amato". (William Shakespeare)

Scorpione: Sarete molto aperti alle relazioni, approfondendo maggiormente il dialogo con il vostro partner. Manifesterete così le vostre idee con originalità, entrando a fondo nei pensieri più nascosti. Ecco la frase: "La amo e questo è l'inizio o la fine di tutto". (Francis Scott Fitzgerald)

Sagittario: potrebbero sorgere delle incomprensioni nel vostro rapporto di coppia, magari qualche equivoco che va chiarito subito, svelando davvero le cose dette e pensate, con sincerità e chiarezza reciproche. Un pensiero amoroso: "Ti amo talmente tanto che se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno" (Khalil Gibran)

Capricorno: aperti ai cambiamenti futuri ma molto legati al presente, investirete con pazienza e intelletto sentimenti amorosi spontanei nella relazione a due. Avete voglia di fare un balzo in avanti, un salto di qualità che migliorerà il rapporto. Ecco la frase: "Dubita che le stelle siano fuoco, che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice ma non dubitare mai del mio amore". (William Shakespeare)

Acquario: ottimisti e molto aperti al futuro, vivrete il presente con maggior impegno creando movimento nella storia amorosa e scacciando via la monotonia di coppia. Un pensiero d'amore: "L'amore immaturo dice ti amo perché ho bisogno di te, quello maturo dice ho bisogno di te perché ti amo". (Erich Fromm)

Pesci: qualche malessere stagionale minaccia l'approfondimento di 'coccole' amorose, ma non vi preoccupate cari amici dei Pesci, potrete recuperare al meglio quando sarete forti ed in perfetta forma fisica. Ecco una frase per voi: "Di qualunque cosa sono fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa" (Emily Bronte)