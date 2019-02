Annuncio

Annuncio

La giornata di mercoledì 20 febbraio promette sviluppi diversi per i singoli segni zodiacali, esaminati singolarmente di seguito, dall'Ariete ai Pesci.

Ariete, Toro e Gemelli: previsioni

Ariete: l'Oroscopo del 20 febbraio 2019 vi invita a non cercare sempre lo scontro a tutti i costi, con le persone che non sono d'accordo con quello che pensate. I rapporti con gli altri non sono mai facili, soprattutto in quest'epoca complicata.

Toro: accettate un invito dai vecchi amici: sappiate che fare i permalosi è controproducente, soprattutto quando sapete di avere a che fare con persone di una certa intelligenza. Non passate troppo ore sui social.

Gemelli: non commettete l'errore di sottovalutare una nuova conoscenza che potrebbe aprirvi molte porte.

Annuncio

L'oroscopo per Cancro, Leone, Vergine

Cancro: avete una cosa in sospeso che sarebbe bene affrontare di petto: mercoledì 20 potrebbe essere il giorno adatto, secondo le stelle.

Leone: potreste perdere la fiducia in una persona che vi dava sicurezza, ma cercate di non essere troppo radicali nei giudizi: tutti possiamo sbagliare.

Vergine: il 20 febbraio sarete particolarmente stanchi, dunque cercate di riposare bene e di lasciarvi alle spalle i problemi lavorativi che avete. Ogni tanto spegnete lo smartphone e provate a rilassarvi.

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia: non siate troppo aggressivi: non è necessario per far valere le proprie ragioni. Ricordatevi che il vostro nemico più grande è la paura di sbagliare.

Annuncio

I migliori video del giorno

Scorpione: vi dovrete "rimettere in gioco", senza timore di fare delle brutte figure. Non potete restare sempre alla finestra: a volte bisogna rischiare qualcosa, per ottenere dei risultati che ci stanno veramente a cuore.

Sagittario: il 20 febbraio purtroppo secondo le stelle andrà tutto storto, quindi rassegnatevi a limitare i danni. Nei giorni successivi secondo l'oroscopo la vostra situazione migliorerà sensibilmente, quindi non vi abbattete.

Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno: dovrete recuperare fiducia in voi stessi dopo che alcuni pettegolezzi vi hanno ferito. Vivaci discussioni in vista coi figli: ultimamente vi criticano un po' troppo.

Acquario: la concentrazione non sarà il vostro forte il 20 febbraio e sul lavoro in molti si chiederanno cosa state pensando.

Annuncio

Noia assicurata per gli Acquario single.

Pesci: non fatevi mettere i bastoni tra le ruote da persone alle quali avere dato troppa fiducia. Bene la salute ma di notte faticherete non poco a prendere sonno, quindi vi consigliamo di fare una passeggiata dopo cena, per rilassarvi un po'.