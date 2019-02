Annuncio

Cosa prevede l'Oroscopo per la giornata di martedì 19 febbraio 2019? Scopriamolo di seguito, relativamente ai singoli segni zodiacali.

Ariete, Toro, Gemelli: le previsioni

Ariete: il vostro stato di forma fisica è in netto calo. Il 19 avrete quindi una Salute precaria. Discrete soddisfazioni arriveranno in campo sentimentale. Una vostra iniziativa personale avrà buon esito. Dovrete tuttavia essere maggiormente reattivi, di fronte alle sollecitazioni altrui.

Toro: affrontate i vari problemi con spirito pratico e avrete dei vantaggi. Liberatevi della recente pigrizia e mettete al bando le indecisioni.

Gemelli: la vostra costanza sarà premiata. Ci saranno sviluppi positivi in amore per chi è single. Attenzione ai malanni di stagione: se trascurati, possono provocare problemi più gravi.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro: martedì 19 sarà una giornata "no", soprattutto per chi soffre di asma o comunque ha problemi di respirazione. Fate attenzione ai malanni di stagione, non trascuratevi come spesso vi accade di fare.

Leone: soddisfazioni professionali in arrivo per chi lavora nel settore della cultura. Il morale martedì sarà alto al mattino, perché vi sveglierete pieni di energia e buoni propositi, ma durante la giornata sarete alle prese con molti grattacapi.

Vergine: martedì 19 febbraio, secondo l'oroscopo, sarà una giornata negativa per chi opera nel settore finanziario. Buone opportunità, invece, per chi sta cercando un lavoro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario: previsioni

Bilancia: si prevedono gioie familiari per chi è in coppia.

Alleatevi con un vecchio amico, per raggiungere un obiettivo lavorativo, che vi siete prefissati da molto tempo.

Scorpione: la luna è propizia per cambiare look. Fate attenzione alle invidie di un collega.

Sagittario: vi siete innamorati della persona sbagliata e non lo volete ammettere neanche a voi stessi: il 19 sarà un giorno buono per valutare la vostra situazione sentimentale.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: sorprese in arrivo da una persona che non vedete da tempo. Cercate di non strafare: la fretta è spesso una cattiva consigliera e a volte siete troppo impulsivi.

Acquario: affrontate con maggior decisione i problemi economici che avete. Non siate troppo pigri. Qualche litigio è possibile in famiglia durante la serata: cercate di risolverli col buon senso.

Pesci: forma fisica in decadenza soprattutto per gli over 50: negli ultimi tempi vi siete trascurati, ma alcuni progetti che vi stanno a cuore prenderanno finalmente forma. Non si può avere tutto dalla vita, ma a volte è sufficiente sapersi accontentare per essere felici.