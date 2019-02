Annuncio

Prosegue la settimana per i segni zodiacali. Scopriamo nel dettaglio che cosa prevedono le stelle e gli astri per quanto riguarda il lavoro, l'amore e la salute di mercoledì 6 febbraio 2019.

Le previsioni zodiacali per tutti i segni del 6 febbraio

Ariete: in questa giornata potreste sentirvi un po' stanchi. In campo lavorativo dei progetti importanti possono partire al più presto. Per quanto riguarda i sentimenti, cercate di capire cosa realmente desiderate.

Toro: giornata di recupero per il segno, vi sentite particolarmente forti.

In campo lavorativo potrete trovare delle buone opportunità per il futuro. In amore giornata di buona ripresa, vivrete buone emozioni.

Gemelli: Venere non è più opposta, per questo motivo vivrete un buon recupero.

In campo lavorativo con Giove in opposizione cercate di evitare contrasti, potrete comunque fare delle richieste.

Cancro: in questo periodo state vivendo momenti di stress, cercate di gestirli al meglio. In campo amoroso ci sono delle situazioni difficili da gestire. Per quanto riguarda il lato professionale potrebbero esserci dei rinnovi.

Leone: cercate di ricaricarvi in questa giornata, riposate di più. In campo sentimentale se ci sono delle situazioni che desiderate chiarire, fatelo. Avete bisogno di conferme perché in questo periodo siete piuttosto agitati. Bene il campo lavorativo.

Vergine: con la luna in opposizione vivrete delle difficoltà a livello sentimentale. In questa giornata potrebbero esserci delle complicazioni con il partner. Per quanto riguarda il campo lavorativo potrebbero presentarsi dei ritardi.

Bilancia: situazione stancante in campo lavorativo, evitate di fare molte cose, perché vi sentite sottotono. Per quanto riguarda l'amore alcune situazioni vi potrebbero sfuggire di mano.

Scorpione: potrebbe aumentare la tensione in questa giornata. In campo lavorativo potrebbero esserci dei cambiamenti non previsti. Per quanto riguarda il campo sentimentale la giornata sarà positiva.

Sagittario: evitate di stancarvi troppo in questa giornata. In campo professionale cercate di risolvere delle questioni che vi portate dietro da tempo. Per quanto riguarda il campo sentimentale potrebbero esserci delle discussioni di troppo.

Capricorno: Venere nel segno garantisce un periodo interessante a livello sentimentale. I single possono fare degli incontri e conoscenze interessanti. Nel campo lavorativo necessitate di alcune risposte.

Acquario: le storie che nascono in questo periodo sono belle e possono diventare importanti. In campo lavorativo sono in arrivo delle soluzioni, cercate però di salvaguardare il lato economico. Migliora la forma fisica.

Pesci: in questa giornata, con la luna nel segno, non mancheranno belle emozioni ed anche incontri. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero arrivare delle belle notizie.