L'Oroscopo di domani 6 febbraio è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni. In ballo quest'oggi c'è la giornata di mercoledì, importante giro di boa di metà settimana: curiosi di mettere in luce quali sono i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Certi della risposta affermativa diciamo subito che a portare fiducia in campo sentimentale, soprattutto a coloro con situazioni "difficili" come anche a quelli con relazioni parentali o d'amicizia in crisi, sarà l'ingresso della Luna in Pesci.

L'Astro della Terra entrerà nel comparto di competenza del segno d'Acqua proprio questo mercoledì, precisamente alle ore 03:02 della notte. Già da subito gli effetti di tale passaggio potrebbero iniziare a farsi sentire dispensando aiuti e sostegno a quei simboli astrali fortunati (pochi!) che andremo a svelare in anteprima.

Ovviamente in prima lista, parlando in merito ai sei segni sotto analisi in questo frangente, risulta l'Ariete: il perspicace segno di Fuoco sarà davvero super-fortunato in amore? Noi ne siamo più che certi... Altrettanto messi bene nel periodo esaminato anche Gemelli e Vergine che, come per gli amici "arietini", potranno contare su un giorno valutato a cinque stelle. Intanto, secondo le previsioni zodiacali del 6 febbraio, ad avere probabili difficoltà potrebbero essere gran parte degli amici nativi nel segno del Cancro: quest'ultimi infatti sono stati valutati nel frangente con il pessimo (altamente probabile) segno del "ko". Bene, senza indugiare oltre, andiamo pure a dettagliare singolarmente ognuno dei sei segni quest'oggi sotto valutazione, logicamente non prima di aver messo in evidenza la nuova scala con le stelle del giorno.

Classifica stelline 6 febbraio

Ansiosi di scoprire come saranno gli astri questo mercoledì di metà settimana? In questo caso l'Astrologia, applicata in questa sede ai primi sei simboli rappresentanti lo zodiaco, è pronta a dare ogni risposta. Sotto controllo in questo frangente il grado di positività dei suddetti segni, analizzati e messi in chiaro nella nuova classifica stelline, al momento impostata su mercoledì 6 febbraio. Al momento il quadro generale mostra solo tre specialissimi segni in ottima evidenza e certamente rientranti tra i cosiddetti "top" che andremo a scoprire immediatamente. Dunque, a voi il resoconto giornaliero segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

★★★★: Toro, Leone;

★★: Cancro.

Luna in Pesci, Ariete fortunato in amore

Ariete - Positivo al 100% il prossimo mercoledì per voi "arietini", ben disposto ad accontentare quasi ogni desiderio, capriccio o voluttà che siano. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, la positiva presenza della Luna nel segno dei Pesci potrebbe favorire un binomio importante, cioè quello relativo ai sentimenti e nel contempo anche alle attività lavorative.

Parlando espressamente d'amore, la giornata si preannuncia splendida, dunque strada spianata per la felicità? Diciamo pure di si, almeno questo è quanto estrapolato dalle effemeridi quotidiane. In coppia potreste vivere una ritrovata armonia con il partner, merito in gran parte della vostra capacità di saper comunicare in modo deciso, preciso e convincente. Single, voi invece riceverete molte attenzioni da tutti quelli che vi circondano, verrete ascoltati e capiti e questo vi renderà entusiasti... (scusate se è poco!) Nel lavoro intanto, anche in questo settore non dovreste avere difficoltà o problemi irrisolvibili. Un consiglio mirato: accettate pure quell’attività che sapete, di certo vi aiuterà a conoscere tanta gente nuova o vi permetterà di scoprire luoghi affascinanti.

Toro - Questo parte della settimana per tanti "torelli" inizierà in maniera poco eclatante, poi però si riprenderà lievemente sul finire del periodo. Certamente le quattro stelline a corredo alla lunga risulteranno abbastanza positive anche se bisognerà tenere bene in osservazione le questioni di una certa importanza. In amore, di certo il parziale favore delle stelle vi aiuterà ad essere calmi e concilianti con il partner. Comunque sappiatelo, potrebbero esserci dei contrasti abbastanza importanti su cose che potete facilmente immaginare: sicuramente saprete come risolvere smussando con diplomazia eventuali criticità. Single, periodo impegnativo per quanto riguarda le faccende sentimentali. Vi occorrerà molta pazienza e senso della misura, sappiatelo. Se dovessero esserci incontri occasionali nella giornata in questione evitate di viverli con troppa intensità: fate attenzione soprattutto ad usare "certe parole"... Nel lavoro, diciamo pure che gran parte del periodo sarà produttivo con qualche nuova proposta capace di rendervi attivi e pieni di energia.

Gemelli - In arrivo un mercoledì 6 febbraio semplicemente perfetto e pienamente positivo nelle questioni affettive. La giornata che andrà a segnare il giro di boa della settimana, soprattutto per coloro nativi di prima e seconda decade, poterebbe essere davvero stupenda. A favorire tutti indistintamente, invece, un'ottima Luna in Pesci, generosa quanto basta nelle questioni di cuore. In amore, pertanto, il frangente vedrà ben messi in quanto a fortuna tantissimi di voi, con ottime possibilità di aggiustare rapporti in crisi o corrotti. In coppia ottime le probabilità di centrare alcuni obbiettivi messi in programma. Single, alcuni di voi grazie al favorevole appoggio da parte dell'Astro della Terra, potrebbero in giornata contare su tanta buona energia: saranno così favorite nuove relazioni sentimentali o semplicemente le amicizie disinteressate. Nel lavoro, infine, bisognerà che abbiate più fiducia in voi stessi: potreste poter contare su un leggero vantaggio sui soliti colleghi, soprattutto verso quelli un po' troppo stacanovisti incalliti.

Cancro - La giornata è stata valutata per voi Cancro con le due stelle relative al "ko", sappiatelo fin da subito. Pertanto, il periodo è previsto nella carta astrale come negativo, quindi sappiate che ogni cosa che andrete a mettere in gioco la probabilità di non centrare l'obiettivo sarà molto alta. Purtroppo questo è dovuto ad alcune convergenze astrali abbastanza negative per il segno. A tal proposito, visto il cielo poco favorevole, le previsioni di mercoledì annunciano in amore più di qualche difficoltà. In coppia potreste anche accusare qualche tensione di troppo: forse inizierete già da oggi ad avere le prime avvisaglie. Diciamo che in molti, purtroppo, non avete il coraggio di ammettere che qualcosa sta cambiando nel rapporto, questa è la verità! Single, riguardo a certe situazioni sentimentali vorreste più conferme non è così? Bene, allora cercate di essere pazienti aspettando che il sentimento venga ricambiato a dovere: in amore il "senso unico" non esiste; se esiste è perché manca la reciprocità nel sentimento stesso, ok? Nel lavoro, per finire, vista l'attuale posizione bisognerà che facciate un ulteriore tentativo per migliorare. Cambiate approccio imparando a "guardare lontano".

Leone - Si preannuncia una giornata probabilmente in linea con la solita routine. Diciamo che andrà abbastanza bene in quanto a positività, questo vostro mercoledì, soprattutto nella parte riguardante i rapporti affettivi, regalando al periodo discrete opportunità su cui puntare. In amore nulla da temere: sarà una giornata tranquilla e, grazie al generoso contributo delle stelle, potrebbero esserci tutte le prospettive in grado di far fiorire qualcuno dei sogni che avete in programma insieme al partner. Anche se buona parte di quest'ultimi sembrano impossibili, siate fiduciosi, ok? Single, qualcuno aspetta da voi un segnale esplicito: cosa aspettate? Per qualcuno di voi forse è giunto il momento di agire in grande stile: avete mai pensato di assecondare il vostro buon istinto? Nel lavoro, parlando sia in merito delle attività in proprio che sotto contratto, imparare a battere i pugni sul tavolo è fondamentale: in questa maniera riuscirete a venir fuori a testa alta da qualsiasi situazione. Un avviso per tutti: attenti, i prossimi giorni saranno comunque cruciali per certe cose, sappiatelo!

Vergine - Sarà un giornata da vivere senza alcun problema o freno, partendo dal presupposto che avrete a favore quasi l'intero universo astrologico con alla testa, ovviamente, una splendida Luna. L'oroscopo di domani 6 febbraio perciò viste le premesse molto positive, consiglia in amore di provare a riconquistare il partner con i fatti, non con le sole parole. Forse per i più, la parte migliore della giornata coinciderà con le prime ore del mattino: probabili "fuochi d’artificio" in camera da letto! In coppia, nel fine giornata potreste vedere un aumento di passionalità con tanta voglia di stare vicini: cercate di dimenticare qualcosa di non positivo capitato qualche giorno addietro, ok? Single, finalmente avete le idee chiare su ciò che volete dai vostri (eventuali/futuri) rapporti, a cominciare da quello sentimentale. Non fatevi coinvolgere da pensieri negativi: potete usare la vostra mente per cose migliori, quindi fatelo e basta! Nel lavoro, per concludere, la vostra mente sarà molto lucida e sarete più attenti ed acuti verso le cose che andrete a fare. Vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.