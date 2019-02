Annuncio

Giulia De lellis ha avuto modo, nel corso di un'intervista rilasciata al magazine del programma Uomini e Donne, di spiegare nel dettaglio quale sarà il suo ruolo negli speciali che andranno in onda in prima serata su Canale 5 per concludere i troni di quest'anno. La ragazza si occuperà in particolar modo di Teresa Langella.

Le dichiarazioni della bellissima Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha trovato l'amore proprio negli stud [VIDEO]i del programma Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi. La ragazza, da corteggiatrice, è infatti riuscita a far innamorare il tronista Andrea Damante, la loro storia ha conquistato il cuore dei telespettatori, anche se qualche mese fa si è bruscamente interrotta.

Ma l'esperienza che la De Lellis ha accumulato negli studi di Canale 5 le servirà di certo nella sua partecipazione agli speciali che andranno in onda in prima serata, nei quali i tronisti faranno le loro scelte. Giulia spiega che il suo compito sarà quello di consigliare Teresa, occupandosi del suo look, del suo trucco e dei suoi abiti.

La De Lellis dichiara di immaginarsi Teresa vestita come una principessa durante la scelta, per vivere al meglio quella che sarà senza dubbio una grandissima emozione. Le consiglierà quindi un abito lungo, in grado di valorizzare le forme e l'altezza della Langella.

Per quanto riguarda il trucco, invece, Giulia rivela che non sarà abbinato all'abito, ma piuttosto al viso di Teresa e alla sua carnagione. L'ex corteggiatrice ha pensato anche all'acconciatura, che invece sarà creata proprio in funzione dell'abito che indosserà la tronista.

Giulia e il momento della scelta: 'Il mio abito l'ho scelto io'

Giulia ha voluto anche ricordare il momento della scelta di Andrea Damante, della quale lei è stata protagonista. Ha spiegato che l'abito, in quelle grandi occasioni, è molto importante, perchè aiuta a sentirsi maggiormente sicuri di sé.

Nel suo caso, vista la sua grande passione per la moda, Giulia ha deciso di essere protagonista in prima persona, ideando da zero l'abito che indossava durante la scelta, progettandolo e disegnandolo lei stessa e addirittura seguendone passo passo, vicino alla sarta, la realizzazione. La ragazza è poi rimasta molto soddisfatta della creazione, visto che ritiene ancora oggi che quell'abito sia bellissimo, sensuale ma non volgare, semplice ed essenziale.

Nonostante questo Giulia non ha più indossato l'abito che mise alla scelta di Andrea Damante.