I transiti planetari fanno 'scintille' nella giornata di domenica 10 febbraio per creare una sintonia nelle relazioni amorose a due. L'Oroscopo dell'amore di coppia sottolinea con una polvere stellare i battiti dei cuori innamorati, correggendo alcuni attriti e indicando la via giusta che porta alla felicità. Analizziamo le previsioni astrali dedicate alle coppie, escogitando i modi giusti per superare gli ostacoli e giungere la piena felicità.

Le relazioni a due e l'intesa nelle previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la Luna nel vostro domicilio continua a diffondere i suoi effetti, rendendo i vostri sentimenti energici e gli affetti piuttosto impulsivi. Nell'amore di coppia cercate di tenere a bada questa smania di dominare il partner, cercando di essere più comprensivi circa i bisogni e i desideri della vostra metà.

Toro: una stella illumina il vostro orizzonte, il sestile astrologico composto da Nettuno, Venere e Nodi Lunari vi trasmette una certa intuizione nel capire i bisogni del partner. Condividerete così gli stessi ideali, vivendo la vostra storia amorosa con ampia sintonia. Ascoltate un consiglio favorevole da parte di una persona anziana, vi sarà d'aiuto.

Gemelli: il vostro umore è in ripresa, cari amici dei Gemelli. Il cuore diventa più leggero e batte forte, vivendo le sensazioni amorose con euforia. Vivete questi sentimenti nell'immediato, sarete ricambiati con altrettanto slancio.

Cancro: siete un po' giù di morale nel rapporto di coppia, attenzione a non lasciarvi intristire da alcuni ostacoli del cuore.

Eppure dovreste analizzare a fondo questi impedimenti, vedendoli come una nuova sfida, per reagire e combattere in amore. Il gioco non vale la candela?

Leone: vi siete rifugiati in un mondo immaginario dove tutto è lecito, attenzione cari amici del Leone, rischierete di non avere le idee ben chiare sulla vostra situazione affettiva. Tutto questo fervore potrebbe rendervi troppo istintivi e nell'amore di coppia i "colpi di testa" spesso non portano buoni risultati.

Vergine: il sestile Venere, Nettuno e Nodi Lunari coinvolge anche voi, cari amici della Vergine, rendendovi più amabili e sensibili alle esigenze del partner. Amerete la vita e tutti i suoi aspetti, approfondendo l'amore di coppia e cercando di migliorarlo alla perfezione. E' un periodo di rinnovamento, quindi agite senza indugio.

Intuizioni psichiche nell'oroscopo dell'amore di coppia

Bilancia: cercate di non essere troppo impulsivi, la Luna in opposizione per voi rappresenta una spinta a vivere le emozioni in modo troppo frettoloso. Questo stato d'animo potrebbe farvi commettere degli errori che comprometterebbero il rapporto sentimentale.

Scorpione: le soddisfazioni affettive non mancheranno di certo, cari amici dello Scorpione. Gli influssi benefici di Venere dal domicilio decimo vi riempiono di magnetismo, quindi vivrete i sentimenti in modo passionale e istintivo. Le vostre spiccate doti psichiche riusciranno a scoprire tranelli orditi da nemici che cercano di minacciare il vostro amore.

Sagittario: avete una grande forza vitale che vi spinge a vivere i sentimenti di coppia in modo incontrollato, approfondendo le situazioni con slancio. Ricordate però che nelle relazioni a due, non sempre avete ragione. Mettetevi in discussione con umiltà, questo gesto sarà apprezzato dal vostro partner.

Capricorno: voi avete la capacità di amare il vostro partner in modo profondo e sincero, quindi perché non vi lasciate andare a dimostrazioni d'affetto che coccolano la relazione di coppia? Venere nel vostro domicilio trasforma l'amore in un sentimento serioso, riservato e riflessivo ma voi sapete che il partner pretende delle conferme amorose.

Acquario: siate molto lesti a cambiare qualcosina che non vi convince nella vostra relazione di coppia, la rapidità con cui prenderete certe decisioni inciderà notevolmente sul benessere di coppia. A volte una ventata di rinnovamento regala una nuova sferzata di energia.

Pesci: anche se voi nati sotto il segno dei Pesci siete dei sognatori, riuscite a rimanere con i piedi per terra e con pazienza attuate i vostri progetti amorosi, coltivandoli con dedizione. State preparando il terreno per un amore che sboccerà in modo felice.